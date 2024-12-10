İşte Google 2024’te Arananlar: TUSAŞ, Osimhen, Narin Güran…
Yıl sonu yaklaşırken Google, artık gelenek hale gelen arama trendlerini paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2024 Google Arama trendleri de paylaşıldı. İşte dünyada ve Türkiye’de en çok arananlar…
2025 yılına yaklaşırken dijital platformlarda yılın özetleri de gelmeye devam ediyor. YouTube Music, Google Fotoğraflar, Spotify Wrapped’in ardından şimdi de Google Trendler özetleri açıklandı. Peki 2024’te Google’da en çok neler arandı? İşte dünyada ve Türkiye’de en çok aratılan kelimeler, sorgular…
Şüphesiz Google’da en çok neler arandığınız pek çoğunuz merak ediyorsunuzdur. 2023’te Google Trend özetleri gerek gündemde gerek sosyal medyada ses getirirken, 2024 arama trendlerinin de benzer şekilde gündemin ana başlıkları arasında yer alması bekleniyor. İşte 2024’te hem dünyada hem de Türkiye’de en çok yapılan aramalar…
2024’te bakanlık seçimleri, Donald Trump’ın tarihi, listelerde baskın bir yer edindi. Trump yıl boyunca uzun süre boyunca trendlerde hep liste başlarında yer aldı.