İşte Google 2024’te Arananlar: TUSAŞ, Osimhen, Narin Güran…

Şüphesiz Google’da en çok neler arandığınız pek çoğunuz merak ediyorsunuzdur. 2023’te Google Trend özetleri gerek gündemde gerek sosyal medyada ses getirirken, 2024 arama trendlerinin de benzer şekilde gündemin ana başlıkları arasında yer alması bekleniyor. İşte 2024’te hem dünyada hem de Türkiye’de en çok yapılan aramalar…