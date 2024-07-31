İşte Türkiye'de en çok ve en az sevilen sosyal medya uygulamaları
E-posta izleme hizmeti MailSuite, dünyada ve Türkiye'de en sevilen ve en az sevilen sosyal medya uygulamalarını araştırdı. Araştırma, TikTok'un Türkiye dahil 30 ülkede en çok sevilen uygulama olduğunu ortaya koydu. Elon Musk'ın X'i ise, nefret edilenler arasında yer aldı.
Dünyada milyarlarca insana hizmet veren çok sayıda sosyal medya uygulaması var. Bu platformlar, sürekli olarak yeni özellikler sunarak kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışırken aynı zamanda birbirleriyle rekabet ediyorlar.
Yeni bir araştırma, dünya genelinde en sevilen ve en az sevilen sosyal medya uygulamalarını ortaya koydu.
Araştırma için MailSuite, 1.500 uygulamanın Google Play Store yorumlarını karşılaştırdı.
Facebook, 39 ülkede en nefret edilen sosyal medya uygulaması olarak en düşük puana sahip platform oldu.
Facebook'un hemen ardından, 30 ülkede en kötü puan alan mikroblog platformu Reddit geldi.