İşte Türkiye'nin robot askerleri - Çoğu kişi bilmiyor ama en tehlikeli görevlere onlar gidiyor
İnsansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, dron derken herkes İKA'ları ikinci plana attı. Ancak durum böyle değil. Türk savunma sanayii için hayati öneme sahip İnsansız kara araçları kabiliyetleriyle fark yaratıyor
İnsansız kara aracı (İKA), içerisinde insan olmayan ve her türlü kötü arazi koşulunda görev yapabilen araçların genel adıdır. Özellikle riskli operasyonlarda 2000'li yıllardan sonra sıkça kullanılmaya başlamıştır.
Türkiye de son yıllarda tıpkı insansız hava araçlarına yaptığı yatırımın benzerini insansız kara araçlarına da yapmaktadır. Bu çerçevede jandarma, polis başta olmak üzere tüm kara kuvvetlerinde farklı model ve kabiliyetlerde insansız kara araçları yer almaktadır.
Bugün, askeri donamınlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin insansız kara araçlarının sayısı ortalamanın oldukça üzerindendir. Özellikle ASELSAN'ın katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne farklı melekelere sahip İKA'lar teslim edilmiştir. İşte TSK'nın hali hazırda kullandığı İKA modellerinden bazıları şu şekildedir:
KAPLAN
Wikipedia.org sitesinden aktılarılan bilgilere göre, Aselsan tarafından üretilen KAPLAN İnsansız Kara Aracı (İKA) ailesi, yüksek hareket kabiliyetine sahip dayanıklı bir araç platformu üzerine göreve özel değişik faydalı yüklerin kolaylıkla entegre edilebildiği, ayarlanabilir otonomi seviyelerine sahip, modüler kontrol konsolu ile uzaktan komuta edilebilen son teknoloji ile donatılmış yeni nesil bir İnsansız Kara Aracı (İKA) ailesidir.