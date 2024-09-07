İşte Türkiye'nin robot askerleri - Çoğu kişi bilmiyor ama en tehlikeli görevlere onlar gidiyor

Türkiye de son yıllarda tıpkı insansız hava araçlarına yaptığı yatırımın benzerini insansız kara araçlarına da yapmaktadır. Bu çerçevede jandarma, polis başta olmak üzere tüm kara kuvvetlerinde farklı model ve kabiliyetlerde insansız kara araçları yer almaktadır.