Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası…
Aralık ayına girerken geçen ay WhatsApp için yepyeni özellikler geldi. Sesli mesajı yazıya dökme bu özellikler arasında en dikkat çeken oldu. İşte Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen tüm yenilikler.
Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 2024 yılı boyunca çok sayıda özelliği uygulamaya getirdi. Windows, Android, iPhone ve web sürümünde kullanılabilen bu uygulama, tüm platformlarda düzenli olarak güncelleniyor.
Aralık ayına girerken, Kasım ayı da WhatsApp cephesinde oldukça hareketli geçti. İşte Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen birbirinden harika özellikler…
1- SESLİ MESAJI YAZIYA DÖKME
Dikkat çeken ilk ve önemli olan özellik sesli mesajı yazıya dökme. Yıllardır beklenen bu özellik, Android ve iPhone’da çıkış yaptı. Ancak şu an sınırlı sayıda ülkede kullanabildiği için Türkiye’ye henüz gelmedi. Türkçe dil desteğinin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.