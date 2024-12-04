Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası…

1- SESLİ MESAJI YAZIYA DÖKME

Dikkat çeken ilk ve önemli olan özellik sesli mesajı yazıya dökme. Yıllardır beklenen bu özellik, Android ve iPhone’da çıkış yaptı. Ancak şu an sınırlı sayıda ülkede kullanabildiği için Türkiye’ye henüz gelmedi. Türkçe dil desteğinin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.