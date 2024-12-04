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  4. Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası…

Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası…

Aralık ayına girerken geçen ay WhatsApp için yepyeni özellikler geldi. Sesli mesajı yazıya dökme bu özellikler arasında en dikkat çeken oldu. İşte Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen tüm yenilikler.

Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası… - Sayfa 1

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 2024 yılı boyunca çok sayıda özelliği uygulamaya getirdi. Windows, Android, iPhone ve web sürümünde kullanılabilen bu uygulama, tüm platformlarda düzenli olarak güncelleniyor.

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Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası… - Sayfa 2

Aralık ayına girerken, Kasım ayı da WhatsApp cephesinde oldukça hareketli geçti. İşte Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen birbirinden harika özellikler…

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Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası… - Sayfa 3

1- SESLİ MESAJI YAZIYA DÖKME

Dikkat çeken ilk ve önemli olan özellik sesli mesajı yazıya dökme. Yıllardır beklenen bu özellik, Android ve iPhone’da çıkış yaptı. Ancak şu an sınırlı sayıda ülkede kullanabildiği için Türkiye’ye henüz gelmedi. Türkçe dil desteğinin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. 

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Kasım 2024’te WhatsApp’a gelen 5 yeni özellik: Sesli mesajı yazıya dökme ve dahası… - Sayfa 4

2- YAZIYOR GÖSTERGESİ

Artık biri size mesaj gönderdiğinde yazdığını görebilirsiniz. Bunun için Meta, WhatsApp’a yazma göstergesi ekledi ve kesinlikle eğlenceli.

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