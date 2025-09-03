Katlanabilir iPhone için geri sayım! Bu tarihte kartlar yeniden dağıtılacak; mobil pazar karışacak!
Katlanabilir akıllı telefonların 2026’da premium pazara hükmetmesi bekleniyor. Apple’ın katlanabilir iPhone hamlesinin ardından pazar, yeniden şekillenecek.
Mobil pazarda hareketlilik yıl sonuna doğru artıyor. Apple, önümüzdeki hafta tüm rakiplerini endişelendirecek yeni iPhone 17 serisini tanıtacak. 9 Eylül etkinliğine hazırlanan teknoloji devi, 2025 ve 2026’ya damga vurmaya hazırlanıyor.
Öte yandan katlanabilir telefonlarla ilgili de önemli gelişmeler bekleniyor. 2026’da 20. yılını kutlayacak Apple, bu özel gününde büyük bir sürpriz yaparak yıllardır beklenen katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürecek.
Halihazırda akıllı telefon markalarının pek çoğunun kendine ait bir katlanabilir modeli bulunuyor. Apple’ın ise bu yarışa dahil olmaması epey eleştiri toplamıştı. Ancak 2026’da katlanabilir iPhone hamlesi ile premium akıllı telefon pazarında büyük bir değişim bekleniyor.