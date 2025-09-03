Katlanabilir iPhone için geri sayım! Bu tarihte kartlar yeniden dağıtılacak; mobil pazar karışacak!

Halihazırda akıllı telefon markalarının pek çoğunun kendine ait bir katlanabilir modeli bulunuyor. Apple’ın ise bu yarışa dahil olmaması epey eleştiri toplamıştı. Ancak 2026’da katlanabilir iPhone hamlesi ile premium akıllı telefon pazarında büyük bir değişim bekleniyor.