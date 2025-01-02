Katlanabilir iPhone yolda! Daha iPhone 17 tanıtılmadan iPhone 18 ve iPhone 19’dan ilk bilgiler geldi

Henüz iPhone 16’nın çiçeği burnunda olsa da, iPhone 17, hatta iPhone 18 ve iPhone 19’dan da ilk bilgiler geldi. Tüm modellerinde 120Hz ekrana geçiş yapılacak iPhone 17 serisi, eğer iPhone 16 almadıysanız kesinlikle beklemeye değer modellerden olacak. Bunun ötesinde bazı kaynaklar, 2026-2027 yıllarında tanıtılacak iPhone 17 ile iPhone 18’den de ilk bilgileri paylaştı.