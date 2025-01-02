Katlanabilir iPhone yolda! Daha iPhone 17 tanıtılmadan iPhone 18 ve iPhone 19’dan ilk bilgiler geldi
Henüz iPhone 17 serisi bile piyasaya çıkmamışken, 2026-2027’de tanıtılması beklenen iPhone 18 ile iPhone 18’dan ilk bilgiler geldi. Katlanabilir iPhone nihayet yolda!
Apple için 2024 oldukça hareketliydi. Her yıl olduğu gibi yeni akıllı telefon, tablet, saat ve bilgisayarlarını piyasaya süren teknoloji devi, yıllar sonra bir ilke imza attığı iOS 18 güncellemesini de 2024’te yayınladı. Apple Intelligence ve çok sayıda özellik iPhone kullanıcılarına sunuldu.
Teknoloji devi son olarak iPhone 16 serisini piyasaya sürdü. Yeni kamera butonu, gelişmiş özellikler ve daha iyi pil ömrüyle çıkış yapan iPhone 16 serisi, dünyanın dört bir yanında satılmaya devam ediyor.
Henüz iPhone 16’nın çiçeği burnunda olsa da, iPhone 17, hatta iPhone 18 ve iPhone 19’dan da ilk bilgiler geldi. Tüm modellerinde 120Hz ekrana geçiş yapılacak iPhone 17 serisi, eğer iPhone 16 almadıysanız kesinlikle beklemeye değer modellerden olacak. Bunun ötesinde bazı kaynaklar, 2026-2027 yıllarında tanıtılacak iPhone 17 ile iPhone 18’den de ilk bilgileri paylaştı.