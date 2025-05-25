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  4. Klimada yapılan yanlışı 25 yıllık ustası söyledi * Yeteri kadar soğutmuyor ve boşa enerji harcıyor

Klimada yapılan yanlışı 25 yıllık ustası söyledi * Yeteri kadar soğutmuyor ve boşa enerji harcıyor

Yazın sıcak günlerinde *klima* kullanırken dikkat edilmeyen hata nedeniyle yeterli soğutma olmuyor.

Klimada yapılan yanlışı 25 yıllık ustası söyledi * Yeteri kadar soğutmuyor ve boşa enerji harcıyor - Sayfa 1

Havaların iyice ısınmasıyla evlerde yeni klimalar kurulmaya başlandı. Halihazırda olan klimalar ise bakım onarımdan geçirildi.

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Klimada yapılan yanlışı 25 yıllık ustası söyledi * Yeteri kadar soğutmuyor ve boşa enerji harcıyor - Sayfa 2

KLİMALARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN 7 TÜYO

Fakat klimalar kullanılırken yapılan bir hata var bu da performansı düşürüyor. Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre klimaların filtresi doğru temizlenmezse performansı düşüyor.

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Klimada yapılan yanlışı 25 yıllık ustası söyledi * Yeteri kadar soğutmuyor ve boşa enerji harcıyor - Sayfa 3

Klimanızın performansını artırmak ve enerji tüketimini stabilize etmek için yapabileceğiniz basit dokunuşlar şunlar:

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Klimada yapılan yanlışı 25 yıllık ustası söyledi * Yeteri kadar soğutmuyor ve boşa enerji harcıyor - Sayfa 4
  1. Filtreleri Temizle veya Değiştir
  • Neden? Tıkalı filtreler hava akışını engeller, verimi düşürür.
  • Ne yapmalı? Ayda bir filtreleri çıkarıp yıka, çok kirliyse değiştir.
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