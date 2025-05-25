Klimada yapılan yanlışı 25 yıllık ustası söyledi * Yeteri kadar soğutmuyor ve boşa enerji harcıyor
Yazın sıcak günlerinde *klima* kullanırken dikkat edilmeyen hata nedeniyle yeterli soğutma olmuyor.
Havaların iyice ısınmasıyla evlerde yeni klimalar kurulmaya başlandı. Halihazırda olan klimalar ise bakım onarımdan geçirildi.
KLİMALARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN 7 TÜYO
Fakat klimalar kullanılırken yapılan bir hata var bu da performansı düşürüyor. Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre klimaların filtresi doğru temizlenmezse performansı düşüyor.
Klimanızın performansını artırmak ve enerji tüketimini stabilize etmek için yapabileceğiniz basit dokunuşlar şunlar: