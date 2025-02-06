Korkulan oldu! Xiaomi 9 telefona neşteri vurdu. Bu modeller için destek resmen sona erdi
Popüler Xiaomi modelleri için güncelleme desteği resmen sona erdi. Çinli teknoloji devi dokuz akıllı telefonu için artık destek vermeyecek.
Android akıllı telefonlar, artık iPhone’a yakın seviyelerde güncelleme desteği alıyor. Uygun fiyatlı Xiaomi telefonlar da miadı dolana kadar yazılım desteği alıyor.
Ancak hem yeni modeller piyasaya çıkarken hem de yeni özelliklerin gelmesiyle birlikte ski telefonlar donanımsal olarak yenilikleri kaldıramıyor. Bu kapsamda ise akıllı telefonların miadı dolduğunda güncelleme desteği sona eriyor.
Xiaomi, güncelleme konusunda en iyi destek veren firmalardan biri. Öyle ki kimi zaman destek sonlandırılmış olsa bile Çinli firmanın sürpriz güncellemeler sunduğunu biliyoruz.