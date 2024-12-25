Kullanıcılar deliye dönmüştü! Apple’dan iOS 18.2.1 hamlesi; iPhone’un sorunları çözülüyor
Henüz birkaç hafta önce iOS 18.2 güncellemesini iPhone’lar için yayınlayan Apple, vakit kaybetmeden iOS 18.2.1 güncellemesi üzerine çalışmaya başladı. İşte yeni güncellemeden ilk bilgiler.
Uzun süredir beklenen Apple Intelligence yapay zeka özellikleri, iOS 18.2 güncellemesiyle iPhone’lara sunuldu.
Desteklenen modeller yeni yapay zeka araçlarından faydalanabilirken, güncelleme aynı zamanda Apple Intelligence desteklemeyen modeller için de birçok yeni özellik getirdi.
Ancak son iOS 18.2 güncellemesi iPhone 11’den iPhone 16 serisine kadar tüm kullanıcıları çileden çıkardı. Neyse ki Apple vakit kaybetmeden düğmeye bastı ve iOS 18.2.1 güncellemesi için hazırlıklara başladı.