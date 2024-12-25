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  4. Kullanıcılar deliye dönmüştü! Apple’dan iOS 18.2.1 hamlesi; iPhone’un sorunları çözülüyor

Kullanıcılar deliye dönmüştü! Apple’dan iOS 18.2.1 hamlesi; iPhone’un sorunları çözülüyor

Henüz birkaç hafta önce iOS 18.2 güncellemesini iPhone’lar için yayınlayan Apple, vakit kaybetmeden iOS 18.2.1 güncellemesi üzerine çalışmaya başladı. İşte yeni güncellemeden ilk bilgiler.

Kullanıcılar deliye dönmüştü! Apple’dan iOS 18.2.1 hamlesi; iPhone’un sorunları çözülüyor - Sayfa 1

Uzun süredir beklenen Apple Intelligence yapay zeka özellikleri, iOS 18.2 güncellemesiyle iPhone’lara sunuldu. 

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Kullanıcılar deliye dönmüştü! Apple’dan iOS 18.2.1 hamlesi; iPhone’un sorunları çözülüyor - Sayfa 2

Desteklenen modeller yeni yapay zeka araçlarından faydalanabilirken, güncelleme aynı zamanda Apple Intelligence desteklemeyen modeller için de birçok yeni özellik getirdi. 

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Kullanıcılar deliye dönmüştü! Apple’dan iOS 18.2.1 hamlesi; iPhone’un sorunları çözülüyor - Sayfa 3

Ancak son iOS 18.2 güncellemesi iPhone 11’den iPhone 16 serisine kadar tüm kullanıcıları çileden çıkardı. Neyse ki Apple vakit kaybetmeden düğmeye bastı ve iOS 18.2.1 güncellemesi için hazırlıklara başladı.

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Kullanıcılar deliye dönmüştü! Apple’dan iOS 18.2.1 hamlesi; iPhone’un sorunları çözülüyor - Sayfa 4

Günler sonra yayınlanması beklenen iOS 18.2.1 güncellemesi, Apple’ın son yayınladığı iOS 18.2 güncellemesinde çileden çıkaran problemleri çözmeye odaklanıyor. 

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