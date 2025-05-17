Kullanıcılar ilk kez fark etti. Google’dan 27 yıl sonra büyük değişim; yeni özellik görüldü

Google, Arama motoru için 2025’te geniş çapta güncellemeler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında arama sonuçlarında yapay zeka özetleri için çalışmalar yapan teknoloji devi, buna ek olarak logo güncellemesi ve bazı işlevsiz özellikleri de kaldırmaya başladı.