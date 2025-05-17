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Kullanıcılar ilk kez fark etti. Google’dan 27 yıl sonra büyük değişim; yeni özellik görüldü

Teknoloji devi Google, 2025’in ortasında bazı önemli değişikliklere gidiyor. Önce “G” logosunu güncelledi bu kez de Arama motorunda 27 yıllık bir özelliği kaldırıyor.

Kullanıcılar ilk kez fark etti. Google’dan 27 yıl sonra büyük değişim; yeni özellik görüldü - Sayfa 1

Google, Arama motoru için 2025’te geniş çapta güncellemeler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında arama sonuçlarında yapay zeka özetleri için çalışmalar yapan teknoloji devi, buna ek olarak logo güncellemesi ve bazı işlevsiz özellikleri de kaldırmaya başladı.

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Kullanıcılar ilk kez fark etti. Google’dan 27 yıl sonra büyük değişim; yeni özellik görüldü - Sayfa 2

Birkaç gün önce Google, “G” logosunun tasarımını 10 yıl sonra değiştirerek güncelledi. Android ve iPhone kullanıcıları da son güncelleme ile yeni “G” logosunu görmeye başladı. 

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Kullanıcılar ilk kez fark etti. Google’dan 27 yıl sonra büyük değişim; yeni özellik görüldü - Sayfa 3

Şimdi ise sırada bir başka değişiklik var. Arama devi Google, tam 27 yıl sonra arama sonuçlarında yer alan bir özelliği kaldıracak. Bunun yerine gelecek yeni özellik de belli oldu.

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Kullanıcılar ilk kez fark etti. Google’dan 27 yıl sonra büyük değişim; yeni özellik görüldü - Sayfa 4

“KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM” BUTONU KALKIYOR


Yıllardır çoğu kişinin görüp de bir kere bile tıklamadığı “Kendimi şanslı hissediyorum” butonuna 27 yıl sonra veda ediliyor. 

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