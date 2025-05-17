Kullanıcılar ilk kez fark etti. Google’dan 27 yıl sonra büyük değişim; yeni özellik görüldü
Teknoloji devi Google, 2025’in ortasında bazı önemli değişikliklere gidiyor. Önce “G” logosunu güncelledi bu kez de Arama motorunda 27 yıllık bir özelliği kaldırıyor.
Google, Arama motoru için 2025’te geniş çapta güncellemeler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında arama sonuçlarında yapay zeka özetleri için çalışmalar yapan teknoloji devi, buna ek olarak logo güncellemesi ve bazı işlevsiz özellikleri de kaldırmaya başladı.
Birkaç gün önce Google, “G” logosunun tasarımını 10 yıl sonra değiştirerek güncelledi. Android ve iPhone kullanıcıları da son güncelleme ile yeni “G” logosunu görmeye başladı.
Şimdi ise sırada bir başka değişiklik var. Arama devi Google, tam 27 yıl sonra arama sonuçlarında yer alan bir özelliği kaldıracak. Bunun yerine gelecek yeni özellik de belli oldu.