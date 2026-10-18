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Küresel elektronik üretiminde dengeler değişti! Türkiye'nin küresel payı belli oldu

Dünyanın dijital ve teknolojik altyapısını sırtlayan ülkelerin elektronik üretim payları açıklandı.

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Küresel elektronik üretiminde dengeler değişti! Türkiye'nin küresel payı belli oldu - Sayfa 1

Küresel teknoloji ve üretim zincirlerinin kalbinde yer alan elektronik donanım pazarında dengeler son verilerle yeniden gözler önüne serildi. Dünyanın dijital altyapısını sırtlayan ülkelerin üretim kapasiteleri ve pazar paylarındaki büyük değişimler dikkat çekiyor. Hazırlanan bu kapsamlı galeri, küresel elektronik üretiminde kimin zirvede olduğunu ve ülkelerin bu dev pastadan ne kadar pay aldığını gözler önüne seriyor.

İşte dünyanın elektronik üretiminde lider ülkeler...

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Küresel elektronik üretiminde dengeler değişti! Türkiye'nin küresel payı belli oldu - Sayfa 2

29 - MISIR - Yüzde 0.1

Mısır, %0,1'lik payla küresel elektronik üretimi içerisinde orana sahip ülkeler arasında yer alıyor.

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Küresel elektronik üretiminde dengeler değişti! Türkiye'nin küresel payı belli oldu - Sayfa 3

28 - HOLLANDA - Yüzde 0.1

Hollanda, %0,1'lik payla elektronik üretiminde yer alan ülkelerden biri.

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Küresel elektronik üretiminde dengeler değişti! Türkiye'nin küresel payı belli oldu - Sayfa 4

27 - BİRLEŞİK KRALLIK - Yüzde 0.1

Birleşik Krallık, küresel elektronik üretim kapasitesinden %0,1 pay alıyor.

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