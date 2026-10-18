Küresel elektronik üretiminde dengeler değişti! Türkiye'nin küresel payı belli oldu

Küresel teknoloji ve üretim zincirlerinin kalbinde yer alan elektronik donanım pazarında dengeler son verilerle yeniden gözler önüne serildi. Dünyanın dijital altyapısını sırtlayan ülkelerin üretim kapasiteleri ve pazar paylarındaki büyük değişimler dikkat çekiyor. Hazırlanan bu kapsamlı galeri, küresel elektronik üretiminde kimin zirvede olduğunu ve ülkelerin bu dev pastadan ne kadar pay aldığını gözler önüne seriyor.

İşte dünyanın elektronik üretiminde lider ülkeler...