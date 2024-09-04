Listeye 3 Türk SİHA'sı damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü Silahlı Hava Araçları

9. Chengdu GJ-2 / Wing Loong II

Chengdu GJ-2, aynı zamanda Wing Loong II olarak da bilinir, Çin tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır (İHA). Bu uzun menzilli, orta irtifada uzun süre havada kalabilen (MALE) İHA, hem keşif hem de saldırı görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş gözetleme ve hedef tespit sistemleri ile donatılmış olup, çeşitli silah sistemlerini taşıyabilir. Wing Loong II, Çin'in askeri ve ihracat pazarındaki önemli bir İHA olarak kabul edilir ve birçok ülke tarafından satın alınmıştır