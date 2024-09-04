Listeye 3 Türk SİHA'sı damga vurdu! İşte dünyanın en güçlü Silahlı Hava Araçları
Savunma sanayi bakımından günümüzde çok önemli bir rol oynan insansız muharip hava araçları neredeyse tüm ülkeler tarafından üretilmeye ve geliştirilmeye çalışılıyor
Fakat özellikleri ve kabiliyetleri bakımından tüm SİHA ve savaş dronları aynı yeteneklere sahip olamıyorlar. Tıpkı savaş uçaklarında olduğu gibi dronlar da benzer şekilde farklılıklar gözlemlenebiliyor.
Strasam.org sitesinden Dr. Hüseyin Fazla'nın derlediği içeriğe göre, dünyanın en güçlü SİHA ve savaş dronları belli oldu. Listede 3 Türk yapımı SİHA'nın olması herkesi gururlandırdı. İşte dünyanın en güçlü 10 savaş dron ve SİHA'sı:
10. TAI AKSUNGUR
Tusas.com'da aktarılan bilgilere göre, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli AKSUNGUR İHA Sistem kesintisiz, gündüz/gece İstihbarat Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40.000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkân veren iki adet çift turbo şarjlı dizel motora sahiptir.
9. Chengdu GJ-2 / Wing Loong II
Chengdu GJ-2, aynı zamanda Wing Loong II olarak da bilinir, Çin tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır (İHA). Bu uzun menzilli, orta irtifada uzun süre havada kalabilen (MALE) İHA, hem keşif hem de saldırı görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş gözetleme ve hedef tespit sistemleri ile donatılmış olup, çeşitli silah sistemlerini taşıyabilir. Wing Loong II, Çin'in askeri ve ihracat pazarındaki önemli bir İHA olarak kabul edilir ve birçok ülke tarafından satın alınmıştır