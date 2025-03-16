Mars’a yolculuk başlıyor. Elon Musk tarih verdi ve ilk kimi göndereceğini açıkladı
Elon Musk, en büyük projelerinden birine bir adım daha yaklaştı. Dünyanın en büyük roketi Starship ile Mars yolculuğu çok yakın bir zamanda başlayacak. Elon Musk, hem tarih verdi hem de ilk kimi göndereceğini açıkladı.
Dünya gündeminin en çok konuştuğu isimlerden Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecekte dünyada büyük değişiklik yapma planları kuruyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı basında demeç veren Donald Trump, ilk planları arasında Mars’a gitme planı olmadığını açıklasa da, Elon Musk hedefi doğrultusunda inadından vazgeçmiyor.
Teknoloji medyasından Digitaltrends’in haberine göre Elon Musk, SpaceX tarafından geliştirilen ve birçok testinde başarısız olan Starship ile Mars yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. Henüz geçtiğimiz haftalarda fırlatmadan sonra testini başarısızlıkla geçen roket, önümüzdeki dönemde Kızıl Gezegen’e yolculuğuna başlayacak.
Her ne kadar yakın vadede umutsuz gibi görünse de Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda Mars’a yolculuğu başlayacağı tarihi verdi. Hatta bu yolculukta ilk mürettebatı da açıkladı.