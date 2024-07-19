Mars'ta sürpriz keşif: 'Çölde vaha bulmak gibi'

"ÇÖLDE BİR VAHA BULMAK GİBİ"

Curiosity'nin proje bilimcisi, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndan Ashwin Vasavada, "Saf sülfürden yapılmış bir taş tarlası bulmak çölde bir vaha bulmak gibi. Orada olmamalıydı, bu yüzden şimdi bunu açıklamamız gerekiyor. Garip ve beklenmedik şeyler keşfetmek gezegen keşiflerini bu kadar heyecan verici kılan şeydir" dedi.