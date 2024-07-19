Mars'ta sürpriz keşif: 'Çölde vaha bulmak gibi'
NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde beklenmedik bir keşif yaptı: saf sülfürden oluşan kaya damarları. Ekim 2023'ten beri sülfat açısından zengin bir bölgeyi inceleyen bilim insanları, Curiosity'nin bu bulgusuyla şaşkına döndüler. NASA'dan Ashwin Vasavada, bu keşfi "çölde vaha bulmak gibi" olarak nitelendirdi.
NASA'nın Curiosity Mars keşif aracının üzerinden geçtiği bir kayanın çatlayarak açılması ve Kızıl Gezegen'de daha önce hiç görülmemiş bir şeyi ortaya çıkarması bilim insanlarını hayrete düşürdü.
NTV'de yer alan habere göre araştırmacılar Ekim 2023'ten bu yana keşif aracıyla Mars'ın sülfatlar açısından zengin bir bölgesini, yani sülfür içeren ve suyun buharlaşmasıyla oluşan bir tür tuzu araştırıyor.
SARI SÜLFÜR KRİSTALLERİ
NASA'nın Mars keşif aracı, üzerinden geçtiği sırada kırılan bir kayalıkta elementel (saf) sarı sülfür kristalleri keşfetti.
"ÇÖLDE BİR VAHA BULMAK GİBİ"
Curiosity'nin proje bilimcisi, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndan Ashwin Vasavada, "Saf sülfürden yapılmış bir taş tarlası bulmak çölde bir vaha bulmak gibi. Orada olmamalıydı, bu yüzden şimdi bunu açıklamamız gerekiyor. Garip ve beklenmedik şeyler keşfetmek gezegen keşiflerini bu kadar heyecan verici kılan şeydir" dedi.