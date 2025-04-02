Mayıs ayından itibaren WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? İşte desteklenmeyen modeller!
WhatsApp, dünya çapında popüler bir mesajlaşma uygulaması olarak, artık belirli eski telefon modellerinde destek sunmayacağını açıkladı.
Meta, eski telefon modellerinde WhatsApp desteğini sonlandıracağını duyurdu. Şirket, eski cihazlardaki performans sorunları, güvenlik açıkları ve zayıf kullanıcı deneyimi nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Bu değişiklik, milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir. Peki, WhatsApp hangi telefonlarda artık çalışmayacak?
WHATSAPP HANGİ SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK?
WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre, 5 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve daha yeni sürümler desteklenecek. Diğer iOS sürümlerini kullananlar, artık WhatsApp uygulamasına giriş yapamayacak.