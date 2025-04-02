Mayıs ayından itibaren WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? İşte desteklenmeyen modeller!

WHATSAPP HANGİ SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK?

WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre, 5 Mayıs 2025 itibarıyla yalnızca iOS 15.1 ve daha yeni sürümler desteklenecek. Diğer iOS sürümlerini kullananlar, artık WhatsApp uygulamasına giriş yapamayacak.