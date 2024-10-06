Meğer bu özellik hep gizlenmiş… Windows bilgisayarlarda hayat kurtaran ayar, hemen aktif edin
Microsoft’un Windows 11 bilgisayarlara eklediği gizli özellik aylar sonra ortaya çıktı. Tek bir tuşla yanıt hayat kurtaran bu özellik, işletim sisteminin içinde gizli!
Microsoft, uzun zamandır Windows işletim sistemini yeni özelliklerle geliştiriyor. Daha kullanıcı dostu hale getirilen Windows 11, yenilenen tasarımına ek olarak daha akıcı bir arayüz deneyimi sunuyor.
Bununla birlikte Windows’un yıllardır sorunları da bitmiyor. Hemen hemen her yeni güncellemede bazı sorunlar ortaya çıkarken, bu sorunlardan biri de uygulamalarla ilgili.
Bilgisayarınızda gezinti yaparken yanıt vermeyen uygulama sorunlarıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bu durum o kadar can sıkıcı ki, yanıt vermeyen uygulamayı kapatmak için ayarlardan görev yöneticisini açmak gerekiyor.
Farklı bir uygulama içindeyken görev yöneticisine gidip diğer görevi sonlandırmak bir hayli uğraştırıcı. Neyse ki Microsoft bu sorunu son güncellemeleriyle çözdü.