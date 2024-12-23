Meğer ilk ürettiği ürün telefon değilmiş... Çinli teknoloji devinin hikayesi! Bakın ne üretmiş

SERÜVENİ MIU ARAYÜZÜYLE BAŞLADI

Xiaomi, akıllı telefon pazarına girince bir anda şöhret oldu. Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri haline gelen Çinli firmanın ilk ürünü aslında donanımla ilgili değildi. Şirketin çok sevilen MIUI arayüzü aslında bu başarının arkasındaki gizemli yazılımdı.