Meğer ilk ürettiği ürün telefon değilmiş... Çinli teknoloji devinin hikayesi! Bakın ne üretmiş
Son yılların dikkat çeken markalarından Xiaomi, çok uzun bir tarihe sahip. Çinli firma her ne kadar şöhretini telefonlarıyla yakalasa da, aslında ilk üretilen ürün bu değildi. Bakın Xiaomi’nin başarı dolu tarihinde ilk hangi ürün tanıtılmış…
Teknoloji dünyasına son yıllarda damga vuran Xiaomi, akla gelebilecek pek çok sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Çinli dev akıllı telefon, tablet, beyaz eşya, bilgisayar, hatta otomobil bile üretiyor.
Xiaomi, tarihinde ilk kez SU7 modelleriyle otomobil pazarına resmen girdi ve sesini kısa sürede duyurdu. Henüz global olarak satışları başlamasa da Çinli şirketin ilk otomobilleri kendi ülkesinde satış rekorları kırdı. Peki Xiaomi bugünlere nasıl geldi? Hayır ilk ürettiği ürün telefon değildi…
SERÜVENİ MIU ARAYÜZÜYLE BAŞLADI
Xiaomi, akıllı telefon pazarına girince bir anda şöhret oldu. Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri haline gelen Çinli firmanın ilk ürünü aslında donanımla ilgili değildi. Şirketin çok sevilen MIUI arayüzü aslında bu başarının arkasındaki gizemli yazılımdı.