Meğer telefonların pil katiliymiş! Google duruma el attı. Hemen güncelleyin
Milyonlarca Android telefona sahip kullanıcıların yaşadığı Instagram sorununa Google nihayet el attı. Teknoloji devi saç baş yolduran hatayı giderdi.
Instagram uygulaması her platformda temel olarak aynı çalışıyor. iPhone ve Android cihazlarda birtakım farklılıklar olsa da, temelinde işlevleri aynı.
Ancak zaman zaman platformlara da bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Reddit ve birçok platformda kullanıcılar son dönemde Instagram uygulamasının şarjı hızla tükettiğini fark etti.
Bu yönde gelen şikayetler günden güne artarken, teknoloji devi Google uygulamanın pili normalden fazla tüketme sorununu doğruladı.