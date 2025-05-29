  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Meğer telefonların pil katiliymiş! Google duruma el attı. Hemen güncelleyin

Meğer telefonların pil katiliymiş! Google duruma el attı. Hemen güncelleyin

Milyonlarca Android telefona sahip kullanıcıların yaşadığı Instagram sorununa Google nihayet el attı. Teknoloji devi saç baş yolduran hatayı giderdi.

Meğer telefonların pil katiliymiş! Google duruma el attı. Hemen güncelleyin - Sayfa 1

Instagram uygulaması her platformda temel olarak aynı çalışıyor. iPhone ve Android cihazlarda birtakım farklılıklar olsa da, temelinde işlevleri aynı.

1 | 9
Meğer telefonların pil katiliymiş! Google duruma el attı. Hemen güncelleyin - Sayfa 2

Ancak zaman zaman platformlara da bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Reddit ve birçok platformda kullanıcılar son dönemde Instagram uygulamasının şarjı hızla tükettiğini fark etti.

2 | 9
Meğer telefonların pil katiliymiş! Google duruma el attı. Hemen güncelleyin - Sayfa 3

Bu yönde gelen şikayetler günden güne artarken, teknoloji devi Google uygulamanın pili normalden fazla tüketme sorununu doğruladı. 

3 | 9
Meğer telefonların pil katiliymiş! Google duruma el attı. Hemen güncelleyin - Sayfa 4

Örneğin Samsung’un popüler telefonlarından Galaxy A53 kullanıcıları, Instagram’ın 54 dakikalık ekran açık süresi boyunca pilinin %12,4’ünü kullandığını bildirirken, benzer şekilde 49 dakika ekran açık süresine sahip WhatsApp ise sadece %2,4 kullandı.

4 | 9