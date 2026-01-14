Metaverse balonu patladı: Teknoloji devinden işten çıkarma dalgası! 15.000 kişi yanacak

Halihazırda son birkaç yıldır teknoloji ve otomobil devleri binlerce kişiyi işten çıkardı. Tasarruf için bu adımlar atılırken, sosyal medya devi Meta en çok işten çıkarma yapan şirketlerden biri. Ve görünüşe bakılırsa bu furya 2026’da da hız kesmeden devam edecek. Gelen son bilgilere göre Meta, Metaverse ve donanım çalışmalarını yürüten Reality Labs biriminde yüzlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor.