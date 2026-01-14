Metaverse balonu patladı: Teknoloji devinden işten çıkarma dalgası! 15.000 kişi yanacak
Bir dönem büyük umutlarla başlatılan Metaverse projesi, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in elinde patladı. Teknoloji devinde işten çıkarma dalgası başlıyor.
Halihazırda son birkaç yıldır teknoloji ve otomobil devleri binlerce kişiyi işten çıkardı. Tasarruf için bu adımlar atılırken, sosyal medya devi Meta en çok işten çıkarma yapan şirketlerden biri. Ve görünüşe bakılırsa bu furya 2026’da da hız kesmeden devam edecek. Gelen son bilgilere göre Meta, Metaverse ve donanım çalışmalarını yürüten Reality Labs biriminde yüzlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Halihazırda yaklaşık 15.000 kişiye istihdam sağlayan Reality Labs biriminin yaklaşık %10'luk bir kısmının bu hafta içinde görevine son verileceği iddia edildi. Nitekim şirketin CTO’su Andrew Bosworth tarafından gönderilen dahili bir notta, tüm personelin Çarşamba günü yapılacak ve yılın "en önemli" toplantısı olarak nitelendirilen görüşmeye bizzat katılması istendi.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Meta, benzer bilgileri basına sızdırdığı gerekçesiyle 20'den fazla çalışanın işine son vermişti. Bu durum, Çarşamba günkü duyurunun şirket içinde ne kadar sıkı bir gizlilikle yönetildiğini kanıtlıyor.
METAVERSE KAYBEDEN, AI GÖZLÜKLER KAZANAN
Öte yandan Meta’nın bu hamlesi, geçtiğimiz ay sızan "Metaverse bütçesinde %30 kısıntı" raporlarını doğrular nitelikte. Şirket, Metaverse yerine artık dikkatini ve kaynaklarını Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri ve yapay zeka destekli giyilebilir cihazlara kaydırıyor.