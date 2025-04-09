Meta’dan 15 yıl sonra bir ilk: Instagram çalışanı “başladık” diyerek duyurdu. Nihayet geliyor

Temel amacı olan fotoğraf paylaşma sınırından çıkan ve artık tamamen kısa videolara odaklanan Instagram, her yeni güncellemesini de ağırlıklı olarak Reels’lar üzerine yapıyor. Ancak Meta bünyesinde hizmet veren bu uygulama 15 yıldır iPad uygulamasından yoksundu.