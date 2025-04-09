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  4. Meta’dan 15 yıl sonra bir ilk: Instagram çalışanı “başladık” diyerek duyurdu. Nihayet geliyor

Meta’dan 15 yıl sonra bir ilk: Instagram çalışanı “başladık” diyerek duyurdu. Nihayet geliyor

Android, iOS ve Windows platformlarında kullanılabilen Instagram için çok önemli bir gelişme yaşandı. Meta tam 15 yıl sonra düğmeye bastı, Instagram çalışanı bilgiyi doğruladı.

Meta’dan 15 yıl sonra bir ilk: Instagram çalışanı “başladık” diyerek duyurdu. Nihayet geliyor - Sayfa 1

Instagram, aktif olarak dünyada en çok kullanılan, vakit geçirilen sosyal medya platformlarından biri. Özellikle Reels’lar özelliği ile kullanıcılar zamanının çoğunu artık Instagram’da geçiriyor.

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Meta’dan 15 yıl sonra bir ilk: Instagram çalışanı “başladık” diyerek duyurdu. Nihayet geliyor - Sayfa 2

Temel amacı olan fotoğraf paylaşma sınırından çıkan ve artık tamamen kısa videolara odaklanan Instagram, her yeni güncellemesini de ağırlıklı olarak Reels’lar üzerine yapıyor. Ancak Meta bünyesinde hizmet veren bu uygulama 15 yıldır iPad uygulamasından yoksundu.

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Meta’dan 15 yıl sonra bir ilk: Instagram çalışanı “başladık” diyerek duyurdu. Nihayet geliyor - Sayfa 3

Android, iOS ve Windows platformlarında desteklenen Instagram uygulaması, piyasaya çıktığı 2010 tarihinden bu yana hiçbir zaman iPad uygulamasına sahip olmadı. 

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Meta’dan 15 yıl sonra bir ilk: Instagram çalışanı “başladık” diyerek duyurdu. Nihayet geliyor - Sayfa 4

Yıllardır bu konu üzerinde tartışmalar yaşanırken, 2022 yılında Instagram CEO’su Adam Mosseri, iPad uygulamasını geliştirmek için harcayacak zaman ve çabalarının olmadığını söylemişti.

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