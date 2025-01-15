Microsoft belgeleri güncellendi! Windows 11’e hâlâ geçmeyenler dikkat! Ücret alınabilir
Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının Windows 11’e geçmeleri için yeni kozunu sahaya sürüyor. Sınırlı süre içerisinde geçmeyenden ücret alınması gündemde..
Geçtiğimiz yıl resmi açıklamada bulunan Microsoft, Windows 10 için güncelleme desteğini 14 Ekim 2025’te sonlandıracağını açıklamıştı.
Bu tarihten itibaren kullanıcılar yeni işletim sistemine geçiş yapmazsa, Windows 10’da kalmaya devam ettikleri süre boyunca hiçbir güncelleme almayacak.
Ancak teknoloji devi, 14 Ekim’den sonra Windows 10 kullanmak ve güvenlik güncellemelerini almak isteyenler için de 30 dolarlık bir abonelik başlatmaya hazırlanıyor. Buraya kadar her şey tamam. Ancak ekim ayından sonra Windows 11’e geçmeyi hayal eden kullanıcıları bekleyen bir başka kötü haber daha var.