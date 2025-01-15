Microsoft belgeleri güncellendi! Windows 11’e hâlâ geçmeyenler dikkat! Ücret alınabilir

Ancak teknoloji devi, 14 Ekim’den sonra Windows 10 kullanmak ve güvenlik güncellemelerini almak isteyenler için de 30 dolarlık bir abonelik başlatmaya hazırlanıyor. Buraya kadar her şey tamam. Ancak ekim ayından sonra Windows 11’e geçmeyi hayal eden kullanıcıları bekleyen bir başka kötü haber daha var.