Milyonlarca akıllı TV’de büyük tehlike: Korkutan İsrail skandalı
Samsung ve LG akıllı TV'lerdeki uygulamalara gizlenen İsrail menşeli Bright Data SDK'sı, internet trafiğinizi ve verilerinizi ele geçiriyor. Milyonlarca kullanıcı risk altında. İşte detaylar..
Evinizin baş köşesinde akıllı televizyon, yıllardır masum olarak görülüyordu. Ancak son raporlar, milyonlarca kullanıcının risk altında olduğunu gözler önüne seriyor.
Siber güvenlik uzmanları, Samsung ve LG marka akıllı TV'lerde, kullanıcıların ruhu bile duymadan internet trafiğini yönlendiren ve veri toplayan sinsi bir mekanizmayı gün yüzüne çıkardı.
Include Security tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapor, özellikle Samsung ve LG'nin akıllı televizyon platformlarında ciddi bir veri madenciliği trafiği yaşandığını ortaya koyuyor. İşin arkasındaki isim ise daha önce Luminati adıyla bilinen İsrailli Bright Data şirketi.