Milyonlarca Android telefonda büyük tehlike: 15 uygulama tespit edildi. Hemen bunları silin!
Güvenlik şirketi Mcafee, Android telefonları tehlikeye sokacak 15 riskli uygulama tespit edildi. Google Play Store’a sızan bu uygulamaları indirdiyseniz hemen silin.
Piyasada şu anda milyonlarca kişi Android işletim sistemine sahip telefon veya tablet kullanıyor. iPhone’ların iOS işletim sistemi güvenlik konusunda yıllardır daha iyi. Google ise Apple’a yaklaşmak için uzun zamandır çeşitli önlemler alıyor. Fakat uygulama mağazası Google Play Store’a sızan bazı uygulamalar, milyonlarca kişiyi tehlikeye atmaya devam ediyor.
Son olarak siber güvenlik şirketi McAfee, en az 8 milyon Android telefona indirilen 15 kötü amaçlı uygulama tespit etti. Söz konusu uygulamaları küresel bir tehdit olarak belirtildi ve kişisel bilgileri çalabilecek potansiyele sahip.
McAfee, ‘’küresel tehdit’’ olarak adlandırdığı bu uygulamaları Google’a bildirirken, teknoloji devi tespit edilen uygulamaların bazılarını kaldırdı, bazıları için de geliştiricilere güncelleme yapması konusunda uyarıda bulundu.