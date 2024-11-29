Milyonlarca Android telefonda büyük tehlike: 15 uygulama tespit edildi. Hemen bunları silin!

Piyasada şu anda milyonlarca kişi Android işletim sistemine sahip telefon veya tablet kullanıyor. iPhone’ların iOS işletim sistemi güvenlik konusunda yıllardır daha iyi. Google ise Apple’a yaklaşmak için uzun zamandır çeşitli önlemler alıyor. Fakat uygulama mağazası Google Play Store’a sızan bazı uygulamalar, milyonlarca kişiyi tehlikeye atmaya devam ediyor.