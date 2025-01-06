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Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Apple’dan hayati güncelleme, hemen yükleyin

Yaşanan çok sayıda hatanın ardından Apple, milyonlarca kullanıcısına yeni bir güncelleme sundu.

Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Apple’dan hayati güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 1

Yapay zekaya yönelik girişimleri 2024’e damga vuran Apple, yılın son haftalarında yayınladığı iOS 18.2 güncellemesi ile Apple Intelligence özelliklerini iPhone’lara resmen getirdi.

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Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Apple’dan hayati güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 2

Yapay zeka araçları, ChatGPT’nin Siri ile entegrasyonu ve çok sayıda yeni özellik iOS 18.2 ile 2024 sonlarında çıkış yapmıştı. 

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Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Apple’dan hayati güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 3

Ancak söz konusu güncelleme ile ilgili çok fazla hata bildirilmiş, iPhone kullanıcıları peş peşe isyan etmişti. Bu tepkilerin ardından Apple harekete geçti ve iOS 18.2.1 güncellemesi için çalışmalara başladı.

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Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Apple’dan hayati güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 4

İlk olarak yılbaşında yayınlanacağı iddia edilen bu güncelleme, biraz gecikmeli de olsa 6 Ocak 2025’te tüm desteklenen cihazlar için yayınlandı. 

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