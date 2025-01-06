Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Apple’dan hayati güncelleme, hemen yükleyin
Yaşanan çok sayıda hatanın ardından Apple, milyonlarca kullanıcısına yeni bir güncelleme sundu.
Yapay zekaya yönelik girişimleri 2024’e damga vuran Apple, yılın son haftalarında yayınladığı iOS 18.2 güncellemesi ile Apple Intelligence özelliklerini iPhone’lara resmen getirdi.
Yapay zeka araçları, ChatGPT’nin Siri ile entegrasyonu ve çok sayıda yeni özellik iOS 18.2 ile 2024 sonlarında çıkış yapmıştı.
Ancak söz konusu güncelleme ile ilgili çok fazla hata bildirilmiş, iPhone kullanıcıları peş peşe isyan etmişti. Bu tepkilerin ardından Apple harekete geçti ve iOS 18.2.1 güncellemesi için çalışmalara başladı.