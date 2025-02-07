Milyonlarca kişi bekliyordu: FM 25 için üzen gelişme, tamamen rafa kaldırıldı: İadeler yapılacak
Milyonlarca kişinin merakla beklediği FM 25 oyunu için ne yazık ki kötü haber geldi. Defalarca kez ertelenen oyun tamamen rafa kaldırıldı.
Merakla beklenen FM 25'ten üzen haber geldi. Yılan hikayesine dönen oyun bu kez tamamen iptal edildi.
Football Manager oyuncuları uzun süredir FM 25’i bekliyordu. Daha önce oyun defalarca kez ertelenirken, Sports Interactive ekibi bekleyenlerini üzecek gelişmeyi paylaştı.
Futbolseverlerin en çok tercih ettiği oyunlardan Football Manager, en son FM 24 ile piyasada bulunuyor. Ancak oyun için sürpriz bir güncelleme olarak FM 25’in çıkacağı açıklanmış, daha sonra ise defalarca kez erteleme kararı verilmişti.