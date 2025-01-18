Milyonlarca kişinin mail hesapları risk altında: Güvenlik açığı tespit edildi, Microsoft’tan acil...
Microsoft, milyonlarca kişi tarafından kullanılan Outlook uygulamasında çok kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Kişisel bilgiler risk altında.
Güvenlik tehditleri, günümüz teknoloji çağının olmazsa olmazlarından. Zaman zaman Windows, zaman zaman da Android ve iOS işletim sistemlerinde güvenlik açıkları keşfedilmiş, daha sonra da bunlara müdahale edilmişti.
Hem akıllı telefon üreticileri, hem uygulama geliştiricileri korsan yazılımlara karşı önlemler alsa da halen bunlardan tam olarak kurtulmuş sayılmaz.
Son kurban ise Outlook oldu. Microsoft’un uzun yıllardır milyonlarca kişi tarafından kayıt olarak kullandığı mail servisi, yakın zamanda çok önemli bir güvenlik tehdidine maruz kaldı.
Korsanları hedefi olan Outlook’ta CVE-2025-21298 user-after-free olarak adlandırılan güvenlik açığı tespit edildi. Öyle ki bu açık o kadar tehlikeli ki 9.8 (kritik) önem puanı aldı.