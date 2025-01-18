  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Milyonlarca kişinin mail hesapları risk altında: Güvenlik açığı tespit edildi, Microsoft’tan acil...

Milyonlarca kişinin mail hesapları risk altında: Güvenlik açığı tespit edildi, Microsoft’tan acil...

Microsoft, milyonlarca kişi tarafından kullanılan Outlook uygulamasında çok kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Kişisel bilgiler risk altında.

Milyonlarca kişinin mail hesapları risk altında: Güvenlik açığı tespit edildi, Microsoft’tan acil... - Sayfa 1

Güvenlik tehditleri, günümüz teknoloji çağının olmazsa olmazlarından. Zaman zaman Windows, zaman zaman da Android ve iOS işletim sistemlerinde güvenlik açıkları keşfedilmiş, daha sonra da bunlara müdahale edilmişti.

1 | 7
Milyonlarca kişinin mail hesapları risk altında: Güvenlik açığı tespit edildi, Microsoft’tan acil... - Sayfa 2

Hem akıllı telefon üreticileri, hem uygulama geliştiricileri korsan yazılımlara karşı önlemler alsa da halen bunlardan tam olarak kurtulmuş sayılmaz.

2 | 7
Milyonlarca kişinin mail hesapları risk altında: Güvenlik açığı tespit edildi, Microsoft’tan acil... - Sayfa 3

Son kurban ise Outlook oldu. Microsoft’un uzun yıllardır milyonlarca kişi tarafından kayıt olarak kullandığı mail servisi, yakın zamanda çok önemli bir güvenlik tehdidine maruz kaldı.

3 | 7
Milyonlarca kişinin mail hesapları risk altında: Güvenlik açığı tespit edildi, Microsoft’tan acil... - Sayfa 4

Korsanları hedefi olan Outlook’ta CVE-2025-21298 user-after-free olarak adlandırılan güvenlik açığı tespit edildi. Öyle ki bu açık o kadar tehlikeli ki  9.8 (kritik) önem puanı aldı. 

4 | 7