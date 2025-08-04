Milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor! Instagram’da yeni dönem! Sınırlama getirildi, TikTok gibi oldu…
Meta çatısı altında hizmet veren sosyal medya platformu Instagram’da yeni dönem. Kullanıcılar artık kafasına göre yayın açamayacak. Takipçi sınırlaması getirildi.
Dünyanın aktif olarak en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram, kimi kullanıcı için zaman geçirmek için kimisi için de gelir kaynağı olarak kullanılıyor.
Meta, yıllar içerisinde sahibi olduğu Facebook, WhatsApp ve Instagram’da onlarca değişiklik yapıp, yeni özellikler ekledi.
Özellikle kullanıcılar Reels ile saatler geçirirken, binlerce içerik üreticisi de reels uyumlu videolar üreterek hem gelir kaynağı sağlıyor hem binlerce izlenme almak için çabalıyor. Ancak Meta, Instagram için yeni bir değişikliğe gitti.