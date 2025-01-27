Ne ChatGPT ne Google Gemini! Deepseek çılgınlığı resmen başladı.Silikon Vadisi şokta
Milyarlarca dolar yatırım yapan ABD şirketlerinin karşısına, çok daha düşük maliyetli yapay zeka çıktı. Deepseek çılgınlığı resmen başladı.
Yapay zeka teknolojileri son iki yılın trendlerinden. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet hatta telefonlar bile artık yapay zeka özellikleriyle karşımıza çıkarken, bu alanda adeta kıyasıya rekabet yaşanıyor.
AI teknolojileri genelde ABD’li şirketler tarafından piyasada yaygın olarak bilinse de, önü her zaman kesilen Çin’de büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Bunun son örneği ise Deepseek oldu.
Yeni yapay zeka modeli ile piyasanın tozunu alan Deepseek, milyarlarca dolar maliyetlerle geliştirilen pek çok rakibini de bazı testlerde geçmeyi başardı. Adeta ChatGPT’nin doğuşuyla benzer bir hikâyeye sahip olan bu yapay zeka aracı, sadece birkaç hafta içinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı.