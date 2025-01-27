Ne ChatGPT ne Google Gemini! Deepseek çılgınlığı resmen başladı.Silikon Vadisi şokta

Kısaca ChatGPT’nin çıktığı yolda artık Deepseek de var ve bu kez Silikon Vadis için tehlike çanları çaldı. Çünkü bugüne kadar genelde ABD’li şirketler AI modellerini geliştirirken, artık buna Çin’de ortak oldu. Üstelik tüm zorluklara ve çip kısıtlamalarına rağmen.