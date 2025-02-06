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Ne iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandı

Karşılaştırma platformu AnTuTu, 2025’in Ocak ayı listesini paylaştı. En güçlü 10 Apple cihazı belli oldu.

Ne iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandı - Sayfa 1

iPhone ve Android cihazlar arasında yıllardır kıyasıya rekabet var. Apple bu alanda kendi ekosistemi temelinde çalıştığı için daha başarılı bir konumda. Gerek güvenlik gerek akıcılık söz konusu olduğunda iOS işletim sisteminin başarısı tartışılmaz.

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Ne iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandı - Sayfa 2

Bununla birlikte Apple cihazların da kendi aralarında zorlu bir rekabeti var. Üstelik bu yarışta iPhone ve iPad’ler yarışıyor.

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Ne iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandı - Sayfa 3

Akıllı telefonların performansını kıyaslayan AnTuTu ekibi, yıllardır Android ve iOS, yani iPhone’ları ayrı olarak karşılaştırıyor. 

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Ne iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandı - Sayfa 4

2025’in ilk ayında da Apple cihazlar için beklenen liste geldi. Buna göre en güçlü 10 Apple cihazı belli oldu. Zorlu testlerde kazanan iPad serisi olurken, kaybeden ise iPhone’lar oldu. İşte detaylar:

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