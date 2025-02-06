Ne iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandı
Karşılaştırma platformu AnTuTu, 2025’in Ocak ayı listesini paylaştı. En güçlü 10 Apple cihazı belli oldu.
iPhone ve Android cihazlar arasında yıllardır kıyasıya rekabet var. Apple bu alanda kendi ekosistemi temelinde çalıştığı için daha başarılı bir konumda. Gerek güvenlik gerek akıcılık söz konusu olduğunda iOS işletim sisteminin başarısı tartışılmaz.
Bununla birlikte Apple cihazların da kendi aralarında zorlu bir rekabeti var. Üstelik bu yarışta iPhone ve iPad’ler yarışıyor.
Akıllı telefonların performansını kıyaslayan AnTuTu ekibi, yıllardır Android ve iOS, yani iPhone’ları ayrı olarak karşılaştırıyor.