Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu
DxOMark, en iyi ekrana sahip akıllı telefonları açıkladı. Listenin ilk sırasında ne Xiaomi, ne Apple ne de Samsung yer aldı.
DxOMark ekibi, akıllı telefonları pek çok açıdan test edip puanlıyor. Yeni nesil akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle kamera, ekran ve diğer donanım özellikleri de geliştiriliyor.
Uzun yıllardır akıllı telefonların ekran testlerini gerçekleştirip derecelendiren DxOMark, güncel olarak en iyi ekrana sahip akıllı telefonları açıkladı. Öyle ki şu ana kadar pek çok telefon piyasaya çıktı ve listeyi değiştirmeyi başardı.