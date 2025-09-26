Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu

Uzun yıllardır akıllı telefonların ekran testlerini gerçekleştirip derecelendiren DxOMark, güncel olarak en iyi ekrana sahip akıllı telefonları açıkladı. Öyle ki şu ana kadar pek çok telefon piyasaya çıktı ve listeyi değiştirmeyi başardı.

İŞTE EN İYİ EKRANLI TELEFONLAR