  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu

Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu

DxOMark, en iyi ekrana sahip akıllı telefonları açıkladı. Listenin ilk sırasında ne Xiaomi, ne Apple ne de Samsung yer aldı.

Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu - Sayfa 1

DxOMark ekibi, akıllı telefonları pek çok açıdan test edip puanlıyor. Yeni nesil akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle kamera, ekran ve diğer donanım özellikleri de geliştiriliyor.

1 | 12
Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu - Sayfa 2

Uzun yıllardır akıllı telefonların ekran testlerini gerçekleştirip derecelendiren DxOMark, güncel olarak en iyi ekrana sahip akıllı telefonları açıkladı. Öyle ki şu ana kadar pek çok telefon piyasaya çıktı ve listeyi değiştirmeyi başardı.

İŞTE EN İYİ EKRANLI TELEFONLAR

2 | 12
Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu - Sayfa 3

1-Google Pixel 10 Pro XL-161

3 | 12
Ne Samsung ne Apple ne Xiaomi! En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu - Sayfa 4

2-Google Pixel 10-160

4 | 12