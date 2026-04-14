Neredeyse her telefonda var. Bu ayarı kapatınca pil ömrü yüzde 30 uzuyor
Akıllı telefonlara son yıllarda gelen yeniliklerden biri, cihazların pil tüketimini ciddi şekilde artıyor. Teknoloji uzmanları, neredeyse her markanın telefonunda olan bu özelliği kapatarak pil tasarrufu yapılabileceğini söylüyor.
Akıllı telefonlar, her yeni versiyonunda bazı yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bu özellikler kullanışlı olsa da, pil tüketimi konusunda kullanıcıları üzebiliyor. Son 5 yılın en popüler özelliklerinden biri de, herkesin ortak sorunu haline gelmiş durumda.
Her gün cebimizde taşıdığımız akıllı telefonların pil ömrünü uzatmak için binbir takla atıyoruz. Ekran parlaklığını kısmak, arka plan uygulamalarını kapatmak derken, aslında çok daha basit bir yöntem var. On yılı aşkın süredir hayatımızda olan ve neredeyse tüm modern telefonlarda bulunan "Always On Display" (AOD) yani Her Zaman Açık Ekran özelliği, pil canavarlarının başında geliyor. Üstelik bu özellik, neredeyse her yeni telefonda var.
Bilmeyenler için Her Zaman Açık Ekran özelliği; telefonunuz bekleme modundayken bile saati, tarihi ve gelen bildirim simgelerini ekranda göstermeye yarıyor. Peki, bu gerçekten gerekli mi? Birçok kullanıcı için cevap hayır.