  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Netflix Türkiye fiyatlarına zam! En ucuz abonelik 190 TL oldu

Netflix Türkiye fiyatlarına zam! En ucuz abonelik 190 TL oldu

Yerli ve yabancı binlerce içeriklerin sunulduğu Netflix, Türkiye fiyatlarına bir zam daha yaptı. En uzu temel plan fiyatı 190 TL oldu.

Netflix Türkiye fiyatlarına zam! En ucuz abonelik 190 TL oldu - Sayfa 1

Dünyanın aktif olarak en çok tercih edilen dijital platformlarından Netflix, 4 Haziran gecesi beklenmedik bir zam daha geldi.

1 | 10
Netflix Türkiye fiyatlarına zam! En ucuz abonelik 190 TL oldu - Sayfa 2

Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.

2 | 10
Netflix Türkiye fiyatlarına zam! En ucuz abonelik 190 TL oldu - Sayfa 3

Döviz kuru nedeniyle yayın devi, Netflix Türkiye’deki abonelik ücretlerini bu yıl ikinci kez artırı. 

3 | 10
Netflix Türkiye fiyatlarına zam! En ucuz abonelik 190 TL oldu - Sayfa 4

Yeni güncellemeyle birlikte abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık zam yapıldı. 

4 | 10