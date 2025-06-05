Netflix Türkiye fiyatlarına zam! En ucuz abonelik 190 TL oldu
Yerli ve yabancı binlerce içeriklerin sunulduğu Netflix, Türkiye fiyatlarına bir zam daha yaptı. En uzu temel plan fiyatı 190 TL oldu.
Dünyanın aktif olarak en çok tercih edilen dijital platformlarından Netflix, 4 Haziran gecesi beklenmedik bir zam daha geldi.
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Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.
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Döviz kuru nedeniyle yayın devi, Netflix Türkiye’deki abonelik ücretlerini bu yıl ikinci kez artırı.
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