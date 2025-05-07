Netflix’e girince şaşırmayın! İşte televizyon ve telefonlardaki yeni tasarımı. Sil baştan

Milyonlarca kişi mobil cihazlara ek olarak televizyonlarda da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle kullanıcılar bir süre sonra beklentiye giriyor ve yenilik görmek istiyor. Daha önce mobil uygulamaya oyunları entegre ederek bir ilke imza atan Netflix, bu kez de iPhone ve tvOS işletim sistemine sahip televizyonların tasarımında yapılan yeni değişiklikleri duyurdu. Peki bu değişiklikler neler?