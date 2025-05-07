Netflix’e girince şaşırmayın! İşte televizyon ve telefonlardaki yeni tasarımı. Sil baştan
Netflix, tasarımdan sıkılan kullanıcılar için daha işlevsel, kullanışlı yeni tasarımını duyurdu. Hem mobil hem de bazı televizyonlar için arayüz yenilendi.
Film ve dizilerin en çok izlendiği platformlarından Netflix, aylar önce bazı işletim sistemleri için tasarım değişiklikleri yaptı. Android ve masaüstü sürüm için birçok yeniliğe yer verilirken, bu kez de iOS ve tvOS için heyecanlandıran yeni tasarım resmî olarak duyuruldu.
Milyonlarca kişi mobil cihazlara ek olarak televizyonlarda da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle kullanıcılar bir süre sonra beklentiye giriyor ve yenilik görmek istiyor. Daha önce mobil uygulamaya oyunları entegre ederek bir ilke imza atan Netflix, bu kez de iPhone ve tvOS işletim sistemine sahip televizyonların tasarımında yapılan yeni değişiklikleri duyurdu. Peki bu değişiklikler neler?
Yeni güncelleme ile televizyon ve mobil uygulamanın ana sayfa tasarımından birçok bölümü değiştirildi. Daha önce ekranın sol köşesinde bulunan “Arama” ve “Listem” kısayolları ise, kullanıcı erişimini kolaylaştırmak amacıyla sayfanın üst kısmına taşınıyor. Böylece bu menülerin daha görünür hale geldiği belirtildi. En önemlisi öneri algoritması güncellenerek daha akıllı ve işlevsel hale getirildi.