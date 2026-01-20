Askerlerin gözdesi: Popüler Nokia telefonu BİM’de yeniden satışa çıkıyor! Peynir ekmek gibi satmıştı
Akıllı telefonların devasa ekranlarından küçük ve kompakt bir modele geçiş yapmak isteyenler için, Nokia’nın asker telefonu HMD 105 2023 LEDA, talep yoğunluğu üzerine bir kez daha BİM mağazalarında raflara geliyor.
Teknoloji dünyasının devasa ekranları ve karmaşık işletim sistemleri arasında, bazen en basit olan en çok ilgiyi görür. Birkaç hafta önce satışa sunulduğunda stokları anında tükenen Nokia HMD 105 2023 LEDA, yoğun talep üzerine 23 Ocak 2026 Cuma günü bir kez daha BİM mağazalarında yerini alıyor.
BİM’e geçtiğimiz haftalarda Nokia’nın özellikle askere gidenler için uygun fiyatlı bir tuşlu telefon sattığını görmüştük. Nokia HMD 105 2023 LEDA isimli bu model, kaçıranlar için bu hafta bir kez daha BİM mağazalarında yerini alacak.
Bu telefonun popülerliğinin arkasındaki sır aslında oldukça basit: Tam bir görev adamı olması. Arkasında kamera bulunmaması, onu askeri birliklerde yasaklara takılmadan kullanılabilen bir numaralı seçenek haline getiriyor. Üstelik piyasada 2.000 TL ve üzeri fiyatlarla alıcı bulan bu modelin BİM'de 1.790 TL’den satılacak olması, kullanıcıların "uygun fiyatlı ve güvenilir ürün" arayışına doğrudan cevap veriyor.
Eski zamanların o sağlam ve güvenilir tuşlu telefon tasarımını modern bir dokunuşla sunan cihazın öne çıkan özellikleri şunlar:
- Ekran: 1,8 inç kompakt renkli ekran.
- Batarya: 1000 mAh (Günlerce süren bekleme ve konuşma süresi).
- Kamera: Yok (Askeri kullanım için tam uyumlu).
- Bağlantı: 2G şebeke desteği ve Çift SIM kart girişi.
- Ekstralar: FM Radyo, güçlü LED el feneri ve klasik oyun desteği.
- İşletim Sistemi: Kolay kullanımlı S30+ arayüzü.
- Garanti: 2 yıl resmi distribütör garantili.