Okul öncesi uzmanlardan velilere önemli uyarı: Bu yaşlara dikkat; beyin gelişimini olumsuz etkiliyor
Okulların açılmasına artık iki günden az bir süre kalırken, uzmanlar ebeveyenler için önemli uyarılarda bulundu.
Günümüz dijital çağında artık yediden yetmişe çoğu kişinin elinde telefon, tablet veya bilgisayar bulunuyor. Yıllar öncesine kıyasla teknolojiye erişim kolaylaşırken, bugün 5 yaşında bir çocuğun elinde de telefon görmek mümkün.
Ancak teknoloji, küçük yaşta kullanılmaya başlandığında olumsuz etkiler de doğurabiliyor. Nitekim okulların açılmasına az bir süre kalmışken, öğrencilerin yeni eğitim hayatına adapte olup olmaması konusunda da kafalarda soru işaretleri var.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Barut, okulların açılmasına az bir süre kalırken velilere önemli uyarılarda bulundu.
Barut, çocukların çok erken yaşta dijital cihazlarla tanışmasının zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade etti. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Bulut,, özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların, ekran başında geçirdikleri zamanın artmasının gelişimsel açıdan kritik riskler taşıdığına dikkat çekti.