  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. One UI 7 güncellemesi bekleyen Samsung kullanıcılarına kötü haber: Yine ertelendi

One UI 7 güncellemesi bekleyen Samsung kullanıcılarına kötü haber: Yine ertelendi

Milyonlarca Galaxy sahibi One UI 7 güncellemesinin bu hafta çıkış yapmasını bekliyordu. Ancak son raporlar kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

One UI 7 güncellemesi bekleyen Samsung kullanıcılarına kötü haber: Yine ertelendi - Sayfa 1

Samsung, geçen yılın sonlarına doğru yeni arayüz güncellemesi One UI 7’yi tanıttı. Söz konusu güncelleme çok sayıda özellikle gelirken, resmi olarak S25 serisiyle çıkış yapacağı açıklandı.

1 | 9
One UI 7 güncellemesi bekleyen Samsung kullanıcılarına kötü haber: Yine ertelendi - Sayfa 2

Galaxy S25 serisi 22 Ocak’ta tanıtıldı ve 7 Şubat itibariyle teslimatlarına da başladı. S25 serisinin satışa çıkmasını ardından Galaxy S24 ve diğer akıllı telefon sahipleri güncelleme için geri sayıma geçti. 

2 | 9
One UI 7 güncellemesi bekleyen Samsung kullanıcılarına kötü haber: Yine ertelendi - Sayfa 3

Ancak son gelişmeler, One UI 7’yi bekleyen kullanıcılar için resmi ve kararlı sürümün gecikeceğini ortaya koyuyor.

3 | 9
One UI 7 güncellemesi bekleyen Samsung kullanıcılarına kötü haber: Yine ertelendi - Sayfa 4

Tanınmış kaynaklardan Ice Universe, son paylaşımında Galaxy S24 serisi için One UI 7 güncellemesinin gecikeceğini, bundan önce geliştiriciler için Beta 4 güncellemesinin yayınlanacağını açıkladı.  

4 | 9