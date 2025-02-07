One UI 7 güncellemesi bekleyen Samsung kullanıcılarına kötü haber: Yine ertelendi
Milyonlarca Galaxy sahibi One UI 7 güncellemesinin bu hafta çıkış yapmasını bekliyordu. Ancak son raporlar kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.
Samsung, geçen yılın sonlarına doğru yeni arayüz güncellemesi One UI 7’yi tanıttı. Söz konusu güncelleme çok sayıda özellikle gelirken, resmi olarak S25 serisiyle çıkış yapacağı açıklandı.
Galaxy S25 serisi 22 Ocak’ta tanıtıldı ve 7 Şubat itibariyle teslimatlarına da başladı. S25 serisinin satışa çıkmasını ardından Galaxy S24 ve diğer akıllı telefon sahipleri güncelleme için geri sayıma geçti.
Ancak son gelişmeler, One UI 7’yi bekleyen kullanıcılar için resmi ve kararlı sürümün gecikeceğini ortaya koyuyor.