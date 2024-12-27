One UI 7 güncellemesi ile Samsung telefonlarda bir ilk: Tüm cihazlar aynı anda bağlanacak
Şubat ayında resmi olarak yayınlanması beklenen One UI 7 güncellemesinin bir yeni özelliği daha ortaya çıktı. Cihazlar arası entegrasyonda yeni dönem!
Samsung, One UI 6.1.1’in ardından One UI 7 güncellemesini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Teknoloji devi, daha önceki açıklamalarında One UU 7 güncellemesini Galaxy S24 serisi üzerinde test edeceğini açıklamış, Galaxy S25 serisiyle birlikte de piyasaya süreceğini belirtmişti.
Yayınlanmasına artık son birkaç ay kala One UI 7’nin özellikleri netleşmeye başladı. İlk iki beta sürümü yayınlanan yeni arayüz güncellemesinin getireceği dikkat çeken özellik cihazlar arası entegrasyonla ilgili.