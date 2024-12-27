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  4. One UI 7 güncellemesi ile Samsung telefonlarda bir ilk: Tüm cihazlar aynı anda bağlanacak

One UI 7 güncellemesi ile Samsung telefonlarda bir ilk: Tüm cihazlar aynı anda bağlanacak

Şubat ayında resmi olarak yayınlanması beklenen One UI 7 güncellemesinin bir yeni özelliği daha ortaya çıktı. Cihazlar arası entegrasyonda yeni dönem!

One UI 7 güncellemesi ile Samsung telefonlarda bir ilk: Tüm cihazlar aynı anda bağlanacak - Sayfa 1

Samsung, One UI 6.1.1’in ardından One UI 7 güncellemesini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 

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One UI 7 güncellemesi ile Samsung telefonlarda bir ilk: Tüm cihazlar aynı anda bağlanacak - Sayfa 2

Teknoloji devi, daha önceki açıklamalarında One UU 7 güncellemesini Galaxy S24 serisi üzerinde test edeceğini açıklamış, Galaxy S25 serisiyle birlikte de piyasaya süreceğini belirtmişti.

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One UI 7 güncellemesi ile Samsung telefonlarda bir ilk: Tüm cihazlar aynı anda bağlanacak - Sayfa 3

Yayınlanmasına artık son birkaç ay kala One UI 7’nin özellikleri netleşmeye başladı. İlk iki beta sürümü yayınlanan yeni arayüz güncellemesinin getireceği dikkat çeken özellik cihazlar arası entegrasyonla ilgili.

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One UI 7 güncellemesi ile Samsung telefonlarda bir ilk: Tüm cihazlar aynı anda bağlanacak - Sayfa 4

Teknoloji yayıncısı Androidcentral.com’un haberine göre Samsung telefonlara "Kamera Sürekliliği" adı verilen bir özellik gelecek. Bu özellik ile bir Samsung cihazdan başka bir Samsung cihaz arasında etkileşim kurmanın yolları da artacak. 

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