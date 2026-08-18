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  4. Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor

Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor

Türkiye’de özellikle 5G’ye geçiş sürecinde operatörlerde dalgalanma meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun paylaştığı veriler, milyonlarca kişinin operatörlerde değişikliğe gittiğini ortaya koyuyor.

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Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor - Sayfa 1

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş yaparak vatandaşları yeni iletişim frekansıyla buluşturdu. Son dönemin en çok ele alınan konularından biri olan 5G, halen fiyatlandırma ve paketleriyle tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Bu süreçte operatörler çeşitli kampanyalar yaparken, numara taşımada rekor artış görüldü.

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Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor - Sayfa 2

Konuya ilişkin AA’ya açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibarıyla 86 milyona nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218 milyon 239 bin 274'e ulaştığını söyledi.

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Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor - Sayfa 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 416'ya yükseldiğini dile getirerek, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının da 782 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor - Sayfa 4

Öyle ki elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamının 179,7 milyar liraya, yatırımların toplam tutarının ise 263 milyar liraya yaklaştığına işaret eden Uraloğlu, sektörde yaşanan gelir artışının yatırımları da olumlu etkilediğini kaydetti.

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