Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor
Türkiye’de özellikle 5G’ye geçiş sürecinde operatörlerde dalgalanma meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun paylaştığı veriler, milyonlarca kişinin operatörlerde değişikliğe gittiğini ortaya koyuyor.
Türkiye, 5G teknolojisine geçiş yaparak vatandaşları yeni iletişim frekansıyla buluşturdu. Son dönemin en çok ele alınan konularından biri olan 5G, halen fiyatlandırma ve paketleriyle tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Bu süreçte operatörler çeşitli kampanyalar yaparken, numara taşımada rekor artış görüldü.
Konuya ilişkin AA’ya açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın birinci çeyreği sonu itibarıyla 86 milyona nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 100,3'e yükseldiğini belirterek, bu dönemde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218 milyon 239 bin 274'e ulaştığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 416'ya yükseldiğini dile getirerek, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının da 782 olarak gerçekleştiğini bildirdi.