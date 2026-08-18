Operatörlerde kıyasıya rekabet: Sayı katlanarak arttı, herkes akın akın geçiyor

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş yaparak vatandaşları yeni iletişim frekansıyla buluşturdu. Son dönemin en çok ele alınan konularından biri olan 5G, halen fiyatlandırma ve paketleriyle tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Bu süreçte operatörler çeşitli kampanyalar yaparken, numara taşımada rekor artış görüldü.