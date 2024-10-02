Ortadoğu kaynamaya başladı! Gözler savaş güçlerinde ; İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü
İran’ın İsrail’e karşı misilleme saldırısının ardından suların kaynadığı Ortadoğu’da gözler en güçlü ordulara çevrildi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Ortadoğu’da ipler iyice gerildi. Tel Aviv’in operasyonuna misilleme yapan İran, iddialara göre 200-500 arası hipersonik füzeyi İsrail’in üzerine gönderdi.
ABD’nin de engelleme yaptığı füze saldırısının ardından ülkemizde de vatandaşlar gerildi. Yüz milyonlarca insanda gerginlik oluşturan saldırıların ardından vatandaşlar Türkiye’nin askeri gücünü araştırmaya başladı. İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü:
globalfirepower.com’un derlediği verilere göre hava kuvvetleri gücünde ABD’nin 13.209 puanla adeta rakibi yok. Ülkemizin de 1.069 puanla ilk 10’da yer aldığı tam liste şöyle: