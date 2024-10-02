  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Ortadoğu kaynamaya başladı! Gözler savaş güçlerinde ; İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü

Ortadoğu kaynamaya başladı! Gözler savaş güçlerinde ; İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü

İran’ın İsrail’e karşı misilleme saldırısının ardından suların kaynadığı Ortadoğu’da gözler en güçlü ordulara çevrildi.

Ortadoğu kaynamaya başladı! Gözler savaş güçlerinde ; İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü - Sayfa 1

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Ortadoğu’da ipler iyice gerildi. Tel Aviv’in operasyonuna misilleme yapan İran, iddialara göre 200-500 arası hipersonik füzeyi İsrail’in üzerine gönderdi.

1 | 32
Ortadoğu kaynamaya başladı! Gözler savaş güçlerinde ; İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü - Sayfa 2

ABD’nin de engelleme yaptığı füze saldırısının ardından ülkemizde de vatandaşlar gerildi. Yüz milyonlarca insanda gerginlik oluşturan saldırıların ardından vatandaşlar Türkiye’nin askeri gücünü araştırmaya başladı. İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü:

2 | 32
Ortadoğu kaynamaya başladı! Gözler savaş güçlerinde ; İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü - Sayfa 3

globalfirepower.com’un derlediği verilere göre hava kuvvetleri gücünde ABD’nin 13.209 puanla adeta rakibi yok. Ülkemizin de 1.069 puanla ilk 10’da yer aldığı tam liste şöyle:

3 | 32
Ortadoğu kaynamaya başladı! Gözler savaş güçlerinde ; İşte Türkiye’nin hava kuvvetleri gücü - Sayfa 4
4 | 32