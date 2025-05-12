Otomobillerde mide bulantısına son! iPhone'daki gizli özellilk hayat kurtarıyor; birkaç adımda açın
Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına fayda sağlayacak sürpriz bir özellik getirdi. Otobüs veya otomobil ile yolculuklarda açıldığında ekranda animasyon beliriyor.
Akıllı telefonlar günlük hayatta artık vazgeçilmez bir eşya. Yanımızdan ayırmadığımız bu cihazlar, özellikle uzun yolculuklarda da çok işe yarıyor.
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Tüketiciler akıllı telefonlarla oyunlar oynarken, yol boyu müzik dinleyip sosyal medyada zaman geçirebiliyor.
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Fakat yolculuk sırasında bazı kişiler ekrana baktıktan bir süre sonra mide bulantısı gibi sağlık sorunları yaşayabiliyor.
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