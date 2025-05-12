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Otomobillerde mide bulantısına son! iPhone'daki gizli özellilk hayat kurtarıyor; birkaç adımda açın

Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına fayda sağlayacak sürpriz bir özellik getirdi. Otobüs veya otomobil ile yolculuklarda açıldığında ekranda animasyon beliriyor.

Otomobillerde mide bulantısına son! iPhone'daki gizli özellilk hayat kurtarıyor; birkaç adımda açın - Sayfa 1

Akıllı telefonlar günlük hayatta artık vazgeçilmez bir eşya. Yanımızdan ayırmadığımız bu cihazlar, özellikle uzun yolculuklarda da çok işe yarıyor. 

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Otomobillerde mide bulantısına son! iPhone'daki gizli özellilk hayat kurtarıyor; birkaç adımda açın - Sayfa 2

Tüketiciler akıllı telefonlarla oyunlar oynarken, yol boyu müzik dinleyip sosyal medyada zaman geçirebiliyor. 

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Otomobillerde mide bulantısına son! iPhone'daki gizli özellilk hayat kurtarıyor; birkaç adımda açın - Sayfa 3

Fakat yolculuk sırasında bazı kişiler ekrana baktıktan bir süre sonra mide bulantısı gibi sağlık sorunları yaşayabiliyor.

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Otomobillerde mide bulantısına son! iPhone'daki gizli özellilk hayat kurtarıyor; birkaç adımda açın - Sayfa 4

Erişilebilirlik özelliklerini sık sık güncelleyen Apple, iPhone’lar için iOS 18 güncellemesiyle müthiş bir özelliği de kullanıma sundu.

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