ÖTV matrahı değişti, telefonlara indirim yolda: İşte fiyatı düşecek modeller

Resmi Gazete’ye göre düzenleme kapsamında ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL'yi aşıp 9 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9 bin TL’nin üzerindekiler ise yüzde 50 oldu.