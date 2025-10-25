ÖTV matrahı değişti, telefonlara indirim yolda: İşte fiyatı düşecek modeller
Resmi Gazete’de cep telefonlarıyla ilgili matrah değişikliğine gidilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Telefon fiyatlarında yeni bir zam görülmezken, bunun aksine bazı modeller için indirime gidilecek. İşte ÖTV matrahında yapılan değişiklik sonrası fiyatı düşmesi beklenen modeller.
Türkiye’de cep telefonu satın almak, eskiye kıyasla bir hayli zor. Gerek döviz kuru gerekse eklenen vergilerle birlikte bir akıllı telefon, satışa çıktığı resmi fiyatın iki katına kadar çıkabiliyor.
Türkiye, ekonomik anlamda zor koşullardan geçerken, kemer sıkma politikası ne yazık ki vergiler aracılığıyla vatandaşa yansıyor. ÖTV ve diğer ek vergilerle birlikte cep telefonu almak da zorlaşıyor. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yayımla birlikte bazı telefonların fiyatı düşecek.
Resmi Gazete’ye göre düzenleme kapsamında ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL'yi aşıp 9 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9 bin TL’nin üzerindekiler ise yüzde 50 oldu.