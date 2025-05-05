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Oylama yapıldı, Elon Musk’ın artık bir şehri var: Ünlü milyarder bir hayalini daha gerçekleştirdi

Uzay alanında SpaceX şirketi ile faaliyetler gösteren Elon Musk, hayallerinden birini daha gerçekleştirerek SpaceX’in Teksas'taki merkezini şehir yaptı.

Oylama yapıldı, Elon Musk’ın artık bir şehri var: Ünlü milyarder bir hayalini daha gerçekleştirdi - Sayfa 1

Ekonomim 5 Mayıs- Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, yapılan açıklamalarıyla gündem olurken, Donald Trump ile yakınlığı sonrası eleştirilerin de odağı haline geldi. Koşullar her ne olursa olsun umursamayan ünlü milyarder, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

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Oylama yapıldı, Elon Musk’ın artık bir şehri var: Ünlü milyarder bir hayalini daha gerçekleştirdi - Sayfa 2

Engadget’in haberine göre SpaceX’in Teksas’taki üssü olan Starbase, artık resmi olarak şehir olma yolunda. Güney Teksas’taki küçük bir bölgede yapılan oylamada, halkın büyük çoğunluğu Starbase’in şehir statüsü kazanması yönünde oy kullandı. Ancak dikkat çeken bir detay var: Oy kullananların çoğunluğu SpaceX çalışanlarından oluşuyor.

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Oylama yapıldı, Elon Musk’ın artık bir şehri var: Ünlü milyarder bir hayalini daha gerçekleştirdi - Sayfa 3

212 EVET OYU ÇIKTI


Söz konusu oylamada sürpriz yaşanmadı. Nitekim Starbase’in şehir olması için 212 kişi evet oyu verirken, sadece 6 kişi hayır oyu verdi. 

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Oylama yapıldı, Elon Musk’ın artık bir şehri var: Ünlü milyarder bir hayalini daha gerçekleştirdi - Sayfa 4

Starbase’in şehir olması için gerekli oy ise 143’tü ve bu fazlasıyla aşıldı.

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