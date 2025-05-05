Oylama yapıldı, Elon Musk’ın artık bir şehri var: Ünlü milyarder bir hayalini daha gerçekleştirdi

Ekonomim 5 Mayıs- Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, yapılan açıklamalarıyla gündem olurken, Donald Trump ile yakınlığı sonrası eleştirilerin de odağı haline geldi. Koşullar her ne olursa olsun umursamayan ünlü milyarder, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.