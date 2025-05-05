Oylama yapıldı, Elon Musk’ın artık bir şehri var: Ünlü milyarder bir hayalini daha gerçekleştirdi
Uzay alanında SpaceX şirketi ile faaliyetler gösteren Elon Musk, hayallerinden birini daha gerçekleştirerek SpaceX’in Teksas'taki merkezini şehir yaptı.
Ekonomim 5 Mayıs- Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, yapılan açıklamalarıyla gündem olurken, Donald Trump ile yakınlığı sonrası eleştirilerin de odağı haline geldi. Koşullar her ne olursa olsun umursamayan ünlü milyarder, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.
Engadget’in haberine göre SpaceX’in Teksas’taki üssü olan Starbase, artık resmi olarak şehir olma yolunda. Güney Teksas’taki küçük bir bölgede yapılan oylamada, halkın büyük çoğunluğu Starbase’in şehir statüsü kazanması yönünde oy kullandı. Ancak dikkat çeken bir detay var: Oy kullananların çoğunluğu SpaceX çalışanlarından oluşuyor.
212 EVET OYU ÇIKTI
Söz konusu oylamada sürpriz yaşanmadı. Nitekim Starbase’in şehir olması için 212 kişi evet oyu verirken, sadece 6 kişi hayır oyu verdi.