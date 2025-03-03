Pil sorunu tarihe karışıyor. Lenovo’dan güneş enerjisiyle çalışan laptop; 20 dakika şarj yetiyor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden MWC 2025, Barselona’da başladı. Teknoloji devleri yeni ürünlerini tanıtırken, gelecekte piyasaya süreceği cihazlarını da konsept olarak sergiliyor. Lenovo ise etkinliğe damga vuracak Yoga Solar modeli ile karşımıza çıktı.