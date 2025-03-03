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Pil sorunu tarihe karışıyor. Lenovo’dan güneş enerjisiyle çalışan laptop; 20 dakika şarj yetiyor

Lenovo, MWC 2025 etkinliği kapsamında güneş enerjisiyle çalışan laptop modeli Yoga Solar’ı tanıttı. 20 dakika enerjiyle saatlerce kullanılabiliyor.

Pil sorunu tarihe karışıyor. Lenovo’dan güneş enerjisiyle çalışan laptop; 20 dakika şarj yetiyor - Sayfa 1

Bilgisayar sektörünün öncü markalarından Lenovo, tarihe geçecek bir inovasyona imza attı. Her teknolojik cihazda yaygın görünen şarj sorunu, Çinli markanın yeni laptop modeli ortadan kalkıyor.

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Pil sorunu tarihe karışıyor. Lenovo’dan güneş enerjisiyle çalışan laptop; 20 dakika şarj yetiyor - Sayfa 2

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden MWC 2025, Barselona’da başladı. Teknoloji devleri yeni ürünlerini tanıtırken, gelecekte piyasaya süreceği cihazlarını da konsept olarak sergiliyor. Lenovo ise etkinliğe damga vuracak Yoga Solar modeli ile karşımıza çıktı.

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Pil sorunu tarihe karışıyor. Lenovo’dan güneş enerjisiyle çalışan laptop; 20 dakika şarj yetiyor - Sayfa 3

The Verge’ün haberine göre Lenovo’nun yeni laptop’u, şarj kablolarına bağlılığı ortadan kaldırırken, yeteri miktarda enerji alındığında saatlerce dayanılabilen bir pili olduğunu söylüyor. 

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Pil sorunu tarihe karışıyor. Lenovo’dan güneş enerjisiyle çalışan laptop; 20 dakika şarj yetiyor - Sayfa 4

Şarj kablosuna olan ihtiyacı ortadan kaldıran Yoga Solar, Geri Temaslı hücre tasarımına sahip 84 güneş hücresinden oluşuyor.

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