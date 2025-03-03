Pil sorunu tarihe karışıyor. Lenovo’dan güneş enerjisiyle çalışan laptop; 20 dakika şarj yetiyor
Lenovo, MWC 2025 etkinliği kapsamında güneş enerjisiyle çalışan laptop modeli Yoga Solar’ı tanıttı. 20 dakika enerjiyle saatlerce kullanılabiliyor.
Bilgisayar sektörünün öncü markalarından Lenovo, tarihe geçecek bir inovasyona imza attı. Her teknolojik cihazda yaygın görünen şarj sorunu, Çinli markanın yeni laptop modeli ortadan kalkıyor.
Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden MWC 2025, Barselona’da başladı. Teknoloji devleri yeni ürünlerini tanıtırken, gelecekte piyasaya süreceği cihazlarını da konsept olarak sergiliyor. Lenovo ise etkinliğe damga vuracak Yoga Solar modeli ile karşımıza çıktı.
The Verge’ün haberine göre Lenovo’nun yeni laptop’u, şarj kablolarına bağlılığı ortadan kaldırırken, yeteri miktarda enerji alındığında saatlerce dayanılabilen bir pili olduğunu söylüyor.