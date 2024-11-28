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  4. Play Station Store’da duyuruldu; Aralık ayının beklenen oyunları geldi

Play Station Store’da duyuruldu; Aralık ayının beklenen oyunları geldi

Her ayı Plus üyelerine ücretsiz 3 oyun veren Play Station Store Aralık ayı indirimli oyunları duyurdu.

Play Station Store’da duyuruldu; Aralık ayının beklenen oyunları geldi - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıllarda Essential, Extra ve Deluxe olarak 3 abonelik türüne ayrılan Play Station Plus, Aralık ayı ücretsiz vereceği oyunları duyurdu.

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Play Station Store’da duyuruldu; Aralık ayının beklenen oyunları geldi - Sayfa 2

Halihazırda tam üyelik yaptırıldığında çok sayıda oyunu bedava veren Play Station Store, aylık ücretsiz oyunlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Play Station Store’da duyuruldu; Aralık ayının beklenen oyunları geldi - Sayfa 3

PLAY STATİON PLUS ARALIK 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR

Kasım ayında GhostWire: Tokyo, Death Note: Killer Within ve Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged oyunlarını ücretsiz olarak duyuran Play Station Store Aralık 2024 ücretsiz oyunları şöyle:

 

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Play Station Store’da duyuruldu; Aralık ayının beklenen oyunları geldi - Sayfa 4

IT TAKES TWO | PS4, PS5

ALİENS: DARK DESCENT | PS4, PS5

TEMTEM | PS5

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