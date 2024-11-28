Play Station Store’da duyuruldu; Aralık ayının beklenen oyunları geldi
Her ayı Plus üyelerine ücretsiz 3 oyun veren Play Station Store Aralık ayı indirimli oyunları duyurdu.
Geçtiğimiz yıllarda Essential, Extra ve Deluxe olarak 3 abonelik türüne ayrılan Play Station Plus, Aralık ayı ücretsiz vereceği oyunları duyurdu.
Halihazırda tam üyelik yaptırıldığında çok sayıda oyunu bedava veren Play Station Store, aylık ücretsiz oyunlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
PLAY STATİON PLUS ARALIK 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR
Kasım ayında GhostWire: Tokyo, Death Note: Killer Within ve Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged oyunlarını ücretsiz olarak duyuran Play Station Store Aralık 2024 ücretsiz oyunları şöyle: