PlayStation duyurdu ; Tam 3.000 TL değerinde. Bedavaya oluyor
Milyonlarca oyuncunun sevdiği oyun konsolları arasında en çok tercih edileni olan PlayStation Mayıs ayına özel bedava oyunları duyurdu.
PlayStation’un popüler abonelik sistemi PlayStation Plus, Mayıs ayında da oyunseverleri sevindirecek. Üç farklı üyelik seçeneği sunan hizmet, her ay güncellenen oyun kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Son açıklamayla birlikte, Mayıs ayında PS Plus kullanıcılarına sunulacak ücretsiz oyunlar da netlik kazandı.
donanimhaber.com’un haberine göre Mayıs ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar; Ark: Survival Ascended, Balatro ve Warhammer 40,000: Boltgun olacak.
Bu üç oyunun 6 Mayıs Salı gününden Haziran ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Mayıs'a kadar mevcut ücretsiz oyunları oyun kütüphanenize eklemeyi unutmayın.