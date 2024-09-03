PlayStation Plus Eylül ayı ücretsiz oyunlar açıklandı! 3 bin lira değerinde…

Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bilindiği gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu