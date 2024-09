PlayStation Plus Eylül ayı ücretsiz oyunlar açıklandı! 3 bin lira değerinde…

DEĞERİ 3 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Eylül ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II olacak. Bu üç oyunun 3 Eylül Salı gününden 1 Ekim'e kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 3 Eylül'e kadar kadar Ender Lilies: Quietus of the Knights, LEGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.