PlayStation Plus Eylül ayı ücretsiz oyunlar açıklandı! 3 bin lira değerinde…
Milyonlarca PlayStation kullanıcısının beklediği Eylül ayı ücretsiz oyunlar listesi yayımlandı.
Her ay düzenli olarak ücretsiz oyunları duyuran PlayStation Plus, Eylül 2024’ün de ücretsiz oyunlarını açıkladı. Böylece oyuncular PlayStation Plus hesapların giriş yaparak ücretsiz olarak bu oyunları kütüphanesine ekleyebilecek.
Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bilindiği gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu
donanimhaber.com’da yer alan habere göre Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Ender Lilies: Quietus of the Knights, LEGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.
DEĞERİ 3 BİN TL’Yİ AŞIYOR
Eylül ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II olacak. Bu üç oyunun 3 Eylül Salı gününden 1 Ekim'e kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 3 Eylül'e kadar kadar Ender Lilies: Quietus of the Knights, LEGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.