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  4. PlayStation Plus Haziran 2025 ücretsiz oyunlar duyuruldu! PS 5’e özel ekstralarla geliyor.

PlayStation Plus Haziran 2025 ücretsiz oyunlar duyuruldu! PS 5’e özel ekstralarla geliyor.

Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolu PlayStation için Store’da Haziran oyunları duyurulurken PS5 için özel indirimler de açıklandı.

PlayStation Plus Haziran 2025 ücretsiz oyunlar duyuruldu! PS 5’e özel ekstralarla geliyor. - Sayfa 1

merlininkazani.com sitesinde derlenen bilgiye göre Sony, Haziran 2025’te PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunları resmi olarak duyurdu.

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PlayStation Plus Haziran 2025 ücretsiz oyunlar duyuruldu! PS 5’e özel ekstralarla geliyor. - Sayfa 2

Days of Play kampanyasıyla birlikte gelen duyurular, hem aylık ücretsiz oyunlar hem de Extra ve Premium kataloglarına eklenecek yapımlar açısından dikkat çekici.

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PlayStation Plus Haziran 2025 ücretsiz oyunlar duyuruldu! PS 5’e özel ekstralarla geliyor. - Sayfa 3

Ayrıca PS5 modellerinde de ilk kez indirimler sunulacak.

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PlayStation Plus Haziran 2025 ücretsiz oyunlar duyuruldu! PS 5’e özel ekstralarla geliyor. - Sayfa 4

AYLIK ÜCRETSİZ PS PLUS OYUNLARI (TÜM ÜYELİKLER)

NBA 2K25 | PS4, PS5 – 3 HAZİRAN

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