PlayStation Plus Haziran 2025 ücretsiz oyunlar duyuruldu! PS 5’e özel ekstralarla geliyor.
Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolu PlayStation için Store’da Haziran oyunları duyurulurken PS5 için özel indirimler de açıklandı.
merlininkazani.com sitesinde derlenen bilgiye göre Sony, Haziran 2025’te PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunları resmi olarak duyurdu.
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Days of Play kampanyasıyla birlikte gelen duyurular, hem aylık ücretsiz oyunlar hem de Extra ve Premium kataloglarına eklenecek yapımlar açısından dikkat çekici.
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