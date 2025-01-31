PlayStation Plus Şubat oyunları belli oldu ; Oyuncuların beklediği bomba oyun geliyor
PS4 ve PS5 oyuncularının yakından takip ettiği 3 oyun PS Plus mağazasında paralı üyelere ücretsiz olarak geliyor.
Dünya genelinde milyonlarca oyuncusunun bulunduğu PS, Plus mağazasında yeni indirim yapmaya devam ediyor.
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Her ay ücretsiz oyunları duyuran PS Plus’ın Şubat ayı ücretsiz oyunları da belli oldu. karar.com’daki habere göre 4 Şubat’tan itibaren ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek oyunlar şöyle:
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