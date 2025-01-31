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  4. PlayStation Plus Şubat oyunları belli oldu ; Oyuncuların beklediği bomba oyun geliyor

PlayStation Plus Şubat oyunları belli oldu ; Oyuncuların beklediği bomba oyun geliyor

PS4 ve PS5 oyuncularının yakından takip ettiği 3 oyun PS Plus mağazasında paralı üyelere ücretsiz olarak geliyor.

PlayStation Plus Şubat oyunları belli oldu ; Oyuncuların beklediği bomba oyun geliyor - Sayfa 1

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusunun bulunduğu PS, Plus mağazasında yeni indirim yapmaya devam ediyor.

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PlayStation Plus Şubat oyunları belli oldu ; Oyuncuların beklediği bomba oyun geliyor - Sayfa 2

Her ay ücretsiz oyunları duyuran PS Plus’ın Şubat ayı ücretsiz oyunları da belli oldu. karar.com’daki habere göre 4 Şubat’tan itibaren ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek oyunlar şöyle:

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PlayStation Plus Şubat oyunları belli oldu ; Oyuncuların beklediği bomba oyun geliyor - Sayfa 3

Payday 3 (PS5)

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PlayStation Plus Şubat oyunları belli oldu ; Oyuncuların beklediği bomba oyun geliyor - Sayfa 4

High on Life (PS4, PS5)

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