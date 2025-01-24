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  4. PlayStation Plus’a bu ay veda edecekler ; Kaldırılacak oyunlar açıklandı

PlayStation Plus’a bu ay veda edecekler ; Kaldırılacak oyunlar açıklandı

PlayStation Plus’ta Şubat ayında 8 oyun mağazadan kaldırılacak. Şubat 2025’te mağazadan kaldırılacak oyunlar tek tek açıklandı.

PlayStation Plus’a bu ay veda edecekler ; Kaldırılacak oyunlar açıklandı - Sayfa 1

Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolu PlayStation açıkladığı ve kaldırdığı oyunlarla gündem olmaya devam ediyor.

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PlayStation Plus’a bu ay veda edecekler ; Kaldırılacak oyunlar açıklandı - Sayfa 2

Geçtiğimiz ay Essential üyelerine Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable Ultra Deluxe oyunlarını veren Plus, Extra ve Delux üyelerine de God of War Ragnarök, Atlas Fallen Reign of Sand ve Orcs Must Die 3’ü ücretsiz olarak vermişti.

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PlayStation Plus’a bu ay veda edecekler ; Kaldırılacak oyunlar açıklandı - Sayfa 3

Bu açıklanan oyunlar ise mağazadan kaldırılacak. donanimhaber.com’daki bilgiye göre mağazadan kaldırılacak oyunlar şunlar:

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PlayStation Plus’a bu ay veda edecekler ; Kaldırılacak oyunlar açıklandı - Sayfa 4

THE OUTER WORLDS: SPACER’S CHOİCE EDİTİON

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