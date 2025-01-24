PlayStation Plus’a bu ay veda edecekler ; Kaldırılacak oyunlar açıklandı
PlayStation Plus’ta Şubat ayında 8 oyun mağazadan kaldırılacak. Şubat 2025’te mağazadan kaldırılacak oyunlar tek tek açıklandı.
Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolu PlayStation açıkladığı ve kaldırdığı oyunlarla gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ay Essential üyelerine Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Stanley Parable Ultra Deluxe oyunlarını veren Plus, Extra ve Delux üyelerine de God of War Ragnarök, Atlas Fallen Reign of Sand ve Orcs Must Die 3’ü ücretsiz olarak vermişti.
Bu açıklanan oyunlar ise mağazadan kaldırılacak. donanimhaber.com’daki bilgiye göre mağazadan kaldırılacak oyunlar şunlar: