PlayStation’dan çarpıcı indirim. 2 gün önce alanlar bin pişman oluyor
Dünyanın en sevilen oyun konsolunu üreten Sony, PlayStation Store için dev indirime gitti. İndirimden önce üyelik ya da oyun satın alanlar pişman oluyor
God of War, Last of Us, Uncharted, Spider Man gibi birbirinden güzel hikayeli oyunları olan PlayStation Store özel indirim geldi.
Tüm dünyanın Black Friday adıyla kutladığı hafta gerçekleşen indirimler kapsamında PlayStation’cuların da yüzü güldü.
Mağazada oyunlara yapılan indirimlerin yanı sıra üyelik ücretlerinde de indirim yapıldı. Böylece PlayStation Plus üyeliği yüzde 30 indirimli satılıyor.