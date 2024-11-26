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  4. PlayStation’dan çarpıcı indirim. 2 gün önce alanlar bin pişman oluyor

PlayStation’dan çarpıcı indirim. 2 gün önce alanlar bin pişman oluyor

Dünyanın en sevilen oyun konsolunu üreten Sony, PlayStation Store için dev indirime gitti. İndirimden önce üyelik ya da oyun satın alanlar pişman oluyor

PlayStation’dan çarpıcı indirim. 2 gün önce alanlar bin pişman oluyor - Sayfa 1

God of War, Last of Us, Uncharted, Spider Man gibi birbirinden güzel hikayeli oyunları olan PlayStation Store özel indirim geldi.

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PlayStation’dan çarpıcı indirim. 2 gün önce alanlar bin pişman oluyor - Sayfa 2

Tüm dünyanın Black Friday adıyla kutladığı hafta gerçekleşen indirimler kapsamında PlayStation’cuların da yüzü güldü.

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PlayStation’dan çarpıcı indirim. 2 gün önce alanlar bin pişman oluyor - Sayfa 3

Mağazada oyunlara yapılan indirimlerin yanı sıra üyelik ücretlerinde de indirim yapıldı. Böylece PlayStation Plus üyeliği yüzde 30 indirimli satılıyor.

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PlayStation’dan çarpıcı indirim. 2 gün önce alanlar bin pişman oluyor - Sayfa 4

İndirimden kısa bir süre önce üyelik alanlar ise adeta pişman oldu. PlayStation Plus’ta satın alabileceğiniz 3 üyelik çeşidi bulunuyor. Essential, Extra ve Deluxe üyelik paketlerine ilişkin detaylar şöyle:

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